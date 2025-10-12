X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শাকিবের চোখে ‘মানবতার সৈনিক’ কাঞ্চন

বিনোদন রিপোর্ট
১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৩আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৩
ইলিয়াস কাঞ্চন ও শাকিব খান

সচরাচর এক অভিনেতার প্রতি আরেক অভিনেতার সম্মান বা স্বীকৃতি খুব একটা দেখা যায় না ঢালিউডে। উল্টো পারলে সমালোচনা করে বসেন! সেই পরিস্থিতিতে খানিক বদল আনার চেষ্টা করে আসছেন শাকিব খান। দেশের উল্লেখযোগ্য শিল্পীর জন্ম ও মৃত্যুদিনে নিয়মিত পোস্ট প্রকাশ হয় তার সোশ্যাল হ্যান্ডেলে।

এবার সেই শাকিব ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত ইলিয়াস কাঞ্চনের সুস্থতা প্রত্যাশা করে একটি দীর্ঘ পোস্ট দিয়েছেন। 

তিনি লিখেছেন, ‘ইলিয়াস কাঞ্চন আমাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই। যার জীবনটাই এক আন্দোলনের প্রতীক, এক আলোর যাত্রা। রূপালি পর্দায় তিনি সবার ভালোবাসার নায়ক, বাস্তব জীবনে মানবতার সৈনিক। কাঞ্চন ভাই আজ দূর লন্ডনে চিকিৎসাধীন, এক নিঃশব্দ লড়াইয়ের পথে।’

নায়ক আরও বলেন, ‘দেশের কোটি মানুষের প্রার্থনা রয়েছে আছে তার সঙ্গে, যেন আবার তিনি ফিরে আসেন আগের মতো উদ্যমী, হাস্যোজ্জ্বল, প্রেরণাদায়ী একজন মানুষ হয়ে। মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, কাঞ্চন ভাইকে দ্রুত আরোগ্য দান করুন; তার জীবন হোক আরও সুস্থ শান্তিময়। আমরা সবাই কাঞ্চন ভাইয়ের পাশে আছি ভালোবাসা ও দোয়ার বন্ধনে।’

ঢাকাই চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেতা ও ‘নিরাপদ সড়ক চাই’-এর প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস কাঞ্চন। গেল মাসের শেষের দিকে ব্রেইন টিউমারের খবরটি প্রকাশ্যে আনেন অভিনেতার ছেলে মিরাজ মইন জয়। এরপর থেকে এই তারকা অভিনেতাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন শিল্পী থেকে সাধারণ ভক্ত। হাসপাতালে কাঞ্চনকে দেখতে গেলেন রোজিনা এরমধ্যে ইলিয়াস কাঞ্চনকে দেখতে লন্ডনে গিয়েছিলেন তার দীর্ঘদিনের সহকর্মী, চিত্রনায়িকা রোজিনা।

বলা দরকার, ইলিয়াস কাঞ্চন বর্তমানে লন্ডনের হার্লি স্ট্রিট ক্লিনিকে অনকোলজিস্ট ড. ভিনায়ার তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গত আগস্টে তার মাথায় অস্ত্রোপচার হয় এবং বর্তমানে তিনি টার্গেট থেরাপি নিচ্ছেন।

/এমএম/
বিষয়:
শাকিব খান
সম্পর্কিত
২২ বছর পর একই লুকে ফেরা
২২ বছর পর একই লুকে ফেরা
‘মনপুরা’র ব্যানারে শাকিব খানের ‘সোলজার’!
‘মনপুরা’র ব্যানারে শাকিব খানের ‘সোলজার’!
সালমান শাহ প্রসঙ্গে শাকিব খান
মৃত্যুদিনে স্মরণসালমান শাহ প্রসঙ্গে শাকিব খান
আত্মপর্যালোচনায় শাকিব খান
আত্মপর্যালোচনায় শাকিব খান
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
ফিল্মফেয়ারে ফিরে এলো ‘লাপাতা লেডিস’
ফিল্মফেয়ারে ফিরে এলো ‘লাপাতা লেডিস’
জন্মদিনে অপুর উপহার!
জন্মদিনে অপুর উপহার!
ঢাকাই রকের সঙ্গে পাকিস্তানের সুফিবন্ধন
ঢাকাই রকের সঙ্গে পাকিস্তানের সুফিবন্ধন
যুক্তরাষ্ট্রের ইমা অ্যাওয়ার্ডে বাংলাদেশের ‘নিশি’
যুক্তরাষ্ট্রের ইমা অ্যাওয়ার্ডে বাংলাদেশের ‘নিশি’
কারিনার কাছে মেসির ফোন নম্বর চায় তৈমুর!
কারিনার কাছে মেসির ফোন নম্বর চায় তৈমুর!
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media