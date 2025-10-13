X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কনে সেনাসদস্য, বর কণ্ঠশিল্পী!

বিনোদন রিপোর্ট
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৩৫আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৩৫
কনে সেনাসদস্য, বর কণ্ঠশিল্পী!

কনে সেনাসদস্য, বর কণ্ঠশিল্পী! একটু আলাদা ক্যমেস্ট্রি। আর এই দারুণ কমবিনেশন ঘটাতে চলেছেন কণ্ঠশিল্পী তানজীব সারোয়ার। খুব শিগগির হবে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা। এরমধ্যে সেরেছেন বাগদান। 

তানজীব জানান, তার হবু স্ত্রী সেনাবাহিনীতে কর্মরত সাবা সানজিদা রহমান। কনের বাড়ি ঢাকার ওয়ারীতে।

১১ অক্টোবর ঢাকার ক্যান্টনমেন্টে তানজীব সারোয়ার ও সাবার আংটি বদলের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শিল্পী নিজেই।

তানজীব বলেন, ‘ঢাকার ক্যান্টনমেন্টের সিএসডি এলাকায় ছোট পরিসরে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আংটি বদল অনুষ্ঠান হয়েছে। সবাইকে জানানো হয়নি, বিয়ের সময় জানাবো।’

হবু স্ত্রী সম্পর্কে তানজীব বলেন, ‘আমাদের সম্পর্কটা বেশ আলাদা। ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা, আমি গায়ক। পৃথিবীতে এমন মিল খুব একটা দেখা যায় না। ও লং কোর্স করেছে, এখন লেফটেন্যান্ট পদে রয়েছে। ওদের বাড়ি ঢাকার ওয়ারীতে।’ কনে সেনাসদস্য, বর কণ্ঠশিল্পী! যোগ করেন, ‘ওর সঙ্গে কথা হতো মাঝে মাঝেই। একসময় জানলাম সে এমআইএসটিতে পড়ে। পরে জানলাম সে সেনাবাহিনীতে রয়েছে। তখন বেশ অবাক হয়েছিলাম। এখন সবকিছুই অন্যরকম লাগছে।’

তানজীবের গাওয়া জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘দিল আমার’, ‘মেঘ মিলন’, ‘গা ছুঁয়ে বলো’ প্রভৃতি।

/এমএম/
সম্পর্কিত
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
কনে সেনাসদস্য, বর কণ্ঠশিল্পী!
কনে সেনাসদস্য, বর কণ্ঠশিল্পী!
যুক্তরাষ্ট্রে পুরস্কার জিতলো বাংলাদেশের ‘নিশি’
যুক্তরাষ্ট্রে পুরস্কার জিতলো বাংলাদেশের ‘নিশি’
ডায়ান কিটন: হলিউডের যান্ত্রিক ছাঁচ এড়িয়ে চলা এক অনন্যা
ডায়ান কিটন: হলিউডের যান্ত্রিক ছাঁচ এড়িয়ে চলা এক অনন্যা
ইয়টে জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে চুম্বনে মাতলেন কেটি পেরি!
ইয়টে জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে চুম্বনে মাতলেন কেটি পেরি!
শাকিবের চোখে ‘মানবতার সৈনিক’ কাঞ্চন
শাকিবের চোখে ‘মানবতার সৈনিক’ কাঞ্চন
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media