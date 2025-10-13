‘সোনার চামচ’ মুখে নিয়ে সোনাক্ষীর ঠাট্টা!

বলিউডে বহুদিন ধরেই চলছে নেপোটিজম বা স্বজনপ্রীতি বিতর্ক। তবে এবার সেই আলোচনাকে একেবারে ঠাট্টায় পরিণত করলেন অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা।
সম্প্রতি প্রকাশিত এক ভিডিওতে সোনাক্ষীকে দেখা গেছে মুখে একটি সোনার চামচ নিয়ে হাজির হতে। বলিউডের জনপ্রিয় প্রবাদ ‘সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম’-এরই এক মজার সংস্করণ, যেখানে তিনি যেন বলতে চাইছেন, ‘আমি সোনার চামচ মুখে নিয়েই জন্মেছি!’
ভিডিওটি শুরু হয় এক রসিক দৃশ্য দিয়ে—আলট্রাসাউন্ড স্ক্রিনে দেখা যায় মায়ের পেটেই ‘বেবি সোনাক্ষী’র মুখে সোনার চামচ! এরপর দেখা যায় তার শৈশবের নানা মুহূর্ত—খেলা, ফটো পোজ—সব জায়গায়ই মুখে তার সেই চামচ।
শেষ দৃশ্যে বর্তমানের সোনাক্ষী—‘দাবাং’ স্টাইলেই মুখে সোনার চামচ নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বলেন তার বিখ্যাত সংলাপের মজার সংস্করণ, ‘থাপ্পড় সে ডার নেহি লাগতা সাহেব, পেয়ার সে লাগতাহে।’ ভিডিওতে আরও দেখা যায়, সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করছেন নেপোটিজম নিয়ে। তখনও তিনি মুখে সেই সোনার চামচ ধরে হালকা হাসি দেন। এরপর শোনা যায় ভয়েসওভার, ‘সোনা কা সোনা তো বাই বার্থ সর্টেড হ্যায়।’
আর মিষ্টি হাসিতে সোনাক্ষীর জবাব, ‘আপ আপনা দেখ লো?’
বলা দরকার, সোনাক্ষী সিনহা বলিউডের অন্যতম অভিনেতা ও রাজনীতিক শত্রুঘ্ন সিনহা এবং অভিনেত্রী পুনম সিনহার কন্যা।
কাজের দিক থেকে সম্প্রতি তিনি অভিনয় করেছেন ‘নিকিতা রায়’ চলচ্চিত্রে, যা মুক্তি পেয়েছে ১৮ জুলাই। তার পরবর্তী ছবি তেলুগু অ্যাকশন ড্রামা ‘জাতাধারা’। যেখানে সহ–অভিনেতা সুধীর বাবু ও দিব্যা খোসলা। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ভেঙ্কট কল্যাণ ও অভিষেক জয়স্বাল। ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে ৭ নভেম্বর। সূত্র: এনডিটিভি