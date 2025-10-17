লালন সাঁইয়ের ১৩৫তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে প্রথমবারের মতো কুষ্টিয়া, ঢাকাসহ সারাদেশে একযোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে লালন উৎসব। যাতে থাকছে লালন ভক্ত, সাধক আর শিল্পীদের মিলনমেলা।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় আজ (১৭ অক্টোবর) থেকে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় ৩ দিনব্যাপী, ১৮ অক্টোবর ঢাকায় এবং ১৭ অক্টোবর সারাদেশে একযোগে লালন উৎসব ও লালন মেলা উদযাপিত হবে।
তথ্যগুলো নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জনসংযোগ কর্মকর্তা (অঃ দাঃ) মোঃ মাহমুদল হক জিহাদ।
এই কর্মকর্তা আরও জানান, নতুন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অভিযাত্রায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় আগামী ১৭ থেকে ১৯ অক্টোবর কুষ্টিয়ায় তিন দিনব্যাপী লালনের ভাব-দর্শন চর্চা, লালন সংগীতানুষ্ঠান ও লালন মেলার আয়োজন করা হয়েছে।
১৭ অক্টোবর বিকাল ৪টায় কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ছেউড়িয়াস্থ লালন ধামে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করবেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মফিদুর রহমান। লালন বক্তৃতায় মুখ্য আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান লেখক ও গবেষক প্রফেসর গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক।
এদিন লালন বক্তৃতায় আরও অংশগ্রহণ করবেন বিশিষ্ট কবি, লেখক ও চিন্তক ফরহাদ মজহার এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আ. আল মামুন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ভাবগীতির সুর আর গানের বাণীতে ভরে উঠবে ছেউড়িয়ার লালন ধাম। টুনটুন বাউল, সুনীল কর্মকার, রওশন ফকির, লতিফ শাহসহ গাইবেন সারাদেশ থেকে আগত বাউল-ফকিরগণ।
১৮ ও ১৯ অক্টোবরও যথারীতি সারাদেশ থেকে আগত বাউল-ফকিরদের গানে মুখরিত থাকবে ছেউড়িয়া লালন মেলা প্রাঙ্গণ।
কুষ্টিয়ার পাশাপাশি ১৮ অক্টোবর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেও আয়োজিত হবে লালন উৎসব ও মেলা। এই উৎসবে লালনের গান পরিবেশন করবেন ইমন চৌধুরী ও বেঙ্গল সিম্ফনি, আলেয়া বেগম, লালন ব্যান্ড, নীরব অ্যান্ড বাউলস, মুজিব পরদেশী, পথিক নবী, সূচনা শেলী, বাউলা ব্যান্ড, অরূপ রাহী, সমগীতসহ আরও অনেক শিল্পী ও গানের দল।
কুষ্টিয়া ও ঢাকার আয়োজনের পাশাপাশি প্রথমবারের মতো আজ (১৭ অক্টোবর) দেশের ৬৪ জেলায় একযোগে লালন উৎসব ও মেলা পালিত হবে। এমনটাই জানিয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।