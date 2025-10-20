‘কাজলরেখা’ এখন মাছরাঙার!

‘মনপুরা’খ্যাত নির্মাতা গিয়াস উদ্দিন সেলিমের সিনেমা ‘কাজলরেখা’ মুক্তি পেয়েছে গেল বছর। মুক্তির আগে থেকে আলোচিত ছবিটি দেশের প্রেক্ষাগৃহের পাশাপাশি আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মুক্তি পেয়েছে।
প্রায় ৪০০ বছর আগের ঐতিহ্যবাহী ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ অবলম্বনে নির্মিত ছবিটি হিট না হলেও দর্শক-সমালোচকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে।
চলতি বছরের জানুয়ারিতে নেদারল্যান্ডসের ‘রটারডাম চলচ্চিত্র উৎসব’-এ প্রদর্শিত হয়েছে সংগীতনির্ভর এই সিনেমা। তবে কোনও টেলিভিশনের পর্দায় এখনও দেখা যায়নি সিনেমাটি। দর্শকদের জন্য এবার সেই সুযোগ করে দিচ্ছে মাছরাঙা টেলিভিশন। ছবিটির টিভি স্বত্ব কিনে নিয়েছে চ্যানেলটি। সম্প্রতি মাছরাঙা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ক চুক্তি সম্পন্ন করেন পরিচালক গিয়াস উদ্দিন সেলিম। সামনে কোনও একটি উৎসবকে কেন্দ্র করে টিভিতে ছবিটি দেখতে পাবেন দর্শকরা। এমনটাই জানিয়েছে মাছরাঙা কর্তৃপক্ষ।
বলা ভালো, বাংলার লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যের স্মারক ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা, বিশেষ করে গারো পাহাড়ের পাদদেশ থেকে প্রবাহিত হাওরাঞ্চলের জীবনের ১০টি পালা দিয়ে সাজানো হয়েছে এ গীতিকা। এর ‘কাজলরেখা’ গীতিকাব্য অবলম্বনে সিনেমাটি নির্মাণ করা হয়েছে।
ছবির নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মন্দিরা চক্রবর্তী। কাজলরেখার কিশোরী বয়সের চরিত্রটি করেছেন সাদিয়া আয়মান। সুচরাজা চরিত্রে অভিনয় করেছেন শরিফুল রাজ। এ ছাড়া কঙ্কণদাসী চরিত্রে আছেন রাফিয়াত রশিদ মিথিলা। আরও আছেন আজাদ আবুল কালাম, ইরেশ যাকের, খায়রুল বাসার, শাহানা সুমি, ইরফান সেলিম সুজয় প্রমুখ।