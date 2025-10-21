একসঙ্গে প্রথম ইমরানের দুই সৃষ্টি

মোহাম্মদ মিলন ও আতিয়া আনিসা। সংগীতের জনপ্রিয় এই দুই শিল্পী মূলত সংগীত পরিচালক ইমরান মাহমুদুলের সৃষ্টি। তাদের শুরুর দিকের বেশিরভাগ গানই ইমরানের সুর-সংগীতে তৈরি।
এবারই প্রথম নিজের দুই সৃষ্টিকে নিয়ে ‘আমার পৃথিবী’ নামে একটি গান তৈরি করলেন ইমরান। এটি লিখেছেন আহমেদ রিজভী। ভিডিও বানিয়েছেন শুভ্র মেহরাজ। যাতে মিলনের সঙ্গে মডেল হয়েছেন তানজিলা লিয়া।
নাটাই মিউজিকের ইউটিউব চ্যানেলে শিগগির গানচিত্রটি প্রকাশ হবে বলে জানালেন মিলন।
গানটি প্রসঙ্গে মোহাম্মদ মিলন বলেন, ‘ইমরান ভাইয়ের সুর ও সংগীতে এটি আমার এবং আতিয়া আনিসার প্রথম দ্বৈত গান। গানটির কথা ও সুরের মধ্যে নতুনত্বের পাশাপাশি দৃশ্যায়নেও দর্শক-শ্রোতা ভিন্নতা পাবেন। আমি বরাবরই প্রতিটি গানে শ্রোতাদের নতুন কিছু দিতে চেষ্টা করে আসছি।’ একযুগের ক্যারিয়ার কণ্ঠশিল্পী মোহাম্মদ মিলনের। শুরুতে ‘সখি ভালোবাসা কারে কয়’ দিয়ে শ্রোতাদের মনে দাগ কাটেন তিনি। এরপর তার গাওয়া ‘লক্ষ্মীসোনা’, ‘ডানাকাটা পরী’, ‘তোমায় ভালোবাসি’, ‘মনের দুঃখ’, ‘চুপি চুপি’, ‘পাইনা তোকে’, ‘যত দেখি তোমাকে’সহ অনেক গানই শ্রোতাদের মনে দাগ কাটে।
অন্যদিকে ‘পরাণ’ সিনেমার ‘চলো নিরালায়’ গান করে রাতারাতি তারকা বনে যান আতিয়া আনিসা। এখন তিনি ব্যস্ত সময় পার করছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেজ শোতে, আসিফ আকবরের সফরসঙ্গী হয়ে।