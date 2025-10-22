‘নতুন কুঁড়ি’তে সেরা দশের লড়াই

বাংলাদেশ টেলিভিশন আয়োজিত ‘নতুন কুঁড়ি’ প্রতিযোগিতা শিশু-কিশোরদের মধ্যে সৃজনশীলতা, প্রতিভা ও আত্মবিশ্বাস বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে পরিচিত। এবারের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি শিশু-কিশোর আশা জাগাচ্ছে নতুন প্রজন্মের প্রতিভা আবিষ্কারে।
এমনটাই জানিয়েছে বিটিভি কর্তৃপক্ষ।
এক মেইল বার্তায় আরও জানানো হয়, ২১ অক্টোবর শেষ হয়েছে ‘নতুন কুঁড়ি ২০২৫’-এর চূড়ান্ত বাছাই পর্ব। চূড়ান্ত বাছাইয়ে প্রতি শাখায় প্রতি বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর অর্জনকারী দশজন করে প্রতিযোগী ‘সেরা দশ’ পর্বে অংশগ্রহণ করবে। তবে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত দশ জন প্রতিযোগীর মধ্যে একাধিক প্রতিযোগীর প্রাপ্ত নম্বর সমান হলে তারা প্রত্যেকেই ‘সেরা দশ’ পর্বে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।
সেরা দশের বাছাই পর্ব চলবে ২৪ থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত। এ পর্বের অডিশন বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। চূড়ান্ত বাছাই পর্বের ফলাফল পাওয়া যাবে বিটিভির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (www.btv.gov.bd)।
এছাড়াও ‘সেরা দশ’ পর্বে নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে এসএমএসের মাধ্যমে অডিশনের তারিখ জানিয়ে দেয়া হবে। অডিশনের দিন প্রার্থীদের অবশ্যই ইয়েস কার্ড সঙ্গে আনতে হবে।
‘সেরা দশ’ পর্বে উত্তীর্ণ প্রতিযোগীরা পরবর্তীতে গ্রুমিং ও ফাইনাল পর্বে অংশগ্রহণ করবে। বিস্তারিত তথ্য বাংলাদেশ টেলিভিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের পাশাপাশি সম্প্রচারিত স্ক্রল থেকেও জানা যাবে।