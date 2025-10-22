তৃতীয় পুত্রের জনক হলেন রুমি

জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আরফিন রুমি তৃতীয়বারের মতো বাবা হয়েছেন। আজ (২২ অক্টোবর) নিউইয়র্ক সময় সকাল ৭টা ২৬ মিনিটে তার স্ত্রী কামরুন নেসার কোলজুড়ে পুত্রসন্তান আসে।
এদিন সন্ধ্যায় সুখবরটি বাংলা ট্রিবিউনকে নিশ্চিত করেছেন রুমি নিজেই। জানান, তৃতীয় পুত্রের আগমনে রুমি ও তার পরিবারের সবাই আনন্দিত।
রুমি জানান, পুত্রের নাম রেখেছেন কিয়ান আরফিন আরহান। নবজাতক ও মা দুজনই সুস্থ আছেন বলে জানিয়েছেন এই গায়ক।
রুমি বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত। মা ও ছেলে দুজনেই ভালো আছে। সবার কাছে দোয়া চাই আমার ছোট্ট কিয়ানের জন্য।’
বলা দরকার, রুমির দ্বিতীয় স্ত্রী কামরুন নেসা। এই দম্পতির আরেক পুত্রসন্তান রয়েছে। এর আগে লামিয়া ইসলাম নামের একজনকে বিয়ে করেন রুমি, সেই সংসারেও একটি পুত্রসন্তান রয়েছে।
আরফিন রুমি সম্প্রতি প্রশংসিত হয়েছেন ‘এটা আমাদেরই গল্প’ সিরিজের টাইটেল ট্র্যাক তৈরি করে। এতে রুমির সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন দোলা। সিরিজটি নির্মাণ করছেন মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ। গানটি প্রকাশ হয়েছে স্পটিফাই-এ।