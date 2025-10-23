আইশা খানের সঞ্চালনায় ‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা’

অপেক্ষার পালা শেষে আবারও মাছরাঙা টেলিভিশনের পর্দায় আসছে লোকসংগীতের রিয়েলিটি শো ‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা’। ২৪ অক্টোবর থেকে এর সম্প্রচার শুরু হচ্ছে। নিশ্চিত করেছে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ।
প্রতি শুক্র ও শনিবার রাত ৯টায় প্রচার হবে এই শো।
প্রতিযোগিতার মূল বিচারক শফি মণ্ডল, পার্থ বড়ুয়া ও নিগার সুলতানা সুমি। অডিশন রাউন্ডে বিচারক হিসেবে ছিলেন টুনটুন বাউল, পাগলা বাবলু, লাভলী দেব, ভজন ক্ষ্যাপা, সন্দীপন, কামরুজ্জামান রাব্বী, খায়রুল ওয়াসি, ডলি মণ্ডল, দিতি সরকার প্রমুখ। বর্তমান প্রজন্মের কাছে এবং সারা বিশ্বে বাংলার বাউলসংগীতকে পৌঁছে দিতে মাছরাঙা টেলিভিশনে পঞ্চমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই রিয়েলিটি শো। ‘বাউল সুরে দেখাও তোমার ম্যাজিক’ স্লোগান নিয়ে সান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ও স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজনটির উদ্দেশ্য ঐতিহ্যবাহী লোকগানের এই আবেদনকে বিশ্বদরবারে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।
এবারের আসরে সারা দেশ থেকে ৩৮ হাজারেরও বেশি প্রতিযোগী রেজিস্ট্রেশন করেছেন। এখান থেকে ৪০ জন প্রতিযোগী অংশ নেবেন মেগা সিলেকশন রাউন্ডে। এরপর গ্রুমিং সেশনে অংশ নেবেন তারা। সেখানে গান, পরিবেশনা ও মঞ্চে নিজেকে উপস্থাপনের নানা দিক শেখানো হবে অভিজ্ঞ মেন্টরদের তত্ত্বাবধানে। এরপর ‘মাস্টার সিলেকশন’ ও ‘স্টুডিও রাউন্ড’-এর মধ্য দিয়ে এগোবে প্রতিযোগিতা, যার চূড়ান্ত রূপ পাবে গ্র্যান্ড ফিনালেতে।
অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করছেন আইশা খান। প্রযোজনা করছেন মনিরুজ্জামান খান ও জোবায়ের ইকবাল।