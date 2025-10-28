শুভর কণ্ঠে ‘কি সুখে যায় দিন রজনী’

প্রখ্যাত বাউল ক্বারী আমির উদ্দিনের বহুল জনপ্রিয় গান ‘কি সুখে যায় দিন রজনী’ আসছে নতুন আবহে। যাতে কণ্ঠ দিয়েছেন এ প্রজন্মের মেধাবী শিল্পী সারোয়ার শুভ।
এটি ডিজে রাহাতের ‘ই পিয়ানো’ প্রজেক্টের আওতায় তৈরি হয়েছে সম্প্রতি।
গানটি প্রসঙ্গে শুভ বলেন, ‘ডিজে রাহাত ভাই একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ। তার প্রজেক্টে কাজ করতে পারা আনন্দের। আর আমাদের ফোক গানগুলোর সংগীতায়োজনে নতুনত্ব না থাকলে সেটি তরুণ প্রজন্মের কাছে পোঁছাবে না। সেই লক্ষ্যেই রাহাত ভাই ১০০ গানের এই প্রজেক্ট করছেন। তার অংশীদার হতে পেরে ভালো লাগছে।’
শুভর গাওয়া গানটি প্রকাশ হচ্ছে ৩০ অক্টোবর তার নিজের ও ডিজে রাহাতের ইউটিউব চ্যানেলে।
এদিকে ফোক ফিউশন পেরিয়ে নিজের কথা-সুরে মৌলিক গান নিয়েও প্রস্তুতি নিচ্ছেন সারোয়ার শুভ। যা নিজের ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেইজে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাবে।
শুভ এ পর্যন্ত ২০-এর অধিক গান প্রকাশ করেছেন। তার একক অ্যালবাম ‘বিলবোর্ড ভালবাসা’ প্রকাশ হয়েছিলো ২০১৩ সালে। এরমধ্যে সৈকত নাসিরের পরিচালনায় বুবলী-আদর অভিনীত ‘তালাশ’ সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন এই তরুণ সংগীতশিল্পী।