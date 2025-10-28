একই মঞ্চে তিন দিনে ‘খনা’র চার প্রদর্শনী

তিন দিনে টানা চারটি প্রদর্শনী হতে যাচ্ছে বটতলা’র অন্যতম প্রযোজনা ‘খনা’ নাটকের। মোহাম্মদ আলী হায়দার নির্দেশিত নাটকটির ৯৫ থেকে ৯৮তম মঞ্চায়ন হবে এই সময়টাতে।
বটতলা জানায়, আগামী ২৯, ৩০ ও ৩১ অক্টোবর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির স্টুডিও থিয়েটার হলে এই আয়োজন হচ্ছে।
নির্দেশক মোহাম্মদ আলী হায়দার ‘খনা’ প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘এটা এমন এক আখ্যানের মঞ্চকৃতি, যা নারী ও শ্রেণির প্রশ্নকে সামনে আনে। গল্পটা পনেরশ বছর আগের হলেও আজও সমান প্রাসঙ্গিক। প্রজন্মান্তরে চলা যে কৃষি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা খনার নামে বহমান, তার ঠিকুজি কুষ্ঠির খোঁজে নাটক ‘খনা’ চলে চাষিদের বেগুন ক্ষেত, কলা বাগান মাড়িয়ে ছোট্ট উঠানে। আর জীবনের নানা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে এক অন্য সত্যের মুখে দাঁড় করায় দর্শকদের।’’ নারী প্রশ্নে, সমতার প্রশ্নে, শ্রেণির প্রশ্নে ক্ষমতা-কাঠামোর নানান সমীকরণের নিবিড় ও বহুমাত্রিক পাঠের প্রস্তাবনা নিয়ে খনা এমনই মঞ্চকৃতি যা এই সময়ের কথাই বলে দূর অতীতের ইশারাসমেত। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শততম বর্ষপূর্তিতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে সহস্র সাধারণের সামনে প্রথম মঞ্চায়ন থেকে শুরু করে বিগত ৯৪টি প্রদর্শনীতে ‘খনা’ দেশে-বিদেশে অসংখ্য দর্শকের অভিনন্দন ও করতালি পেয়েছে।
বটতলা জানায়, স্টুডিও থিয়েটার হলে ‘খনা’র টানা ৩দিনে ৪টি প্রদর্শনী টিকিট শিক্ষার্থীদের জন্য থাকছে ৫০% ছাড়। টিকিট বুকিং করা যাবে এখানে ক্লিক করে।
নাটকটির নেপথ্যে থাকছেন রচনায় সামিনা লুৎফা নিত্রা, নির্দেশনায় মোহাম্মাদ আলী হায়দার, মঞ্চ ও আলোতে আবু দাউদ আশরাফী, সংগীতে ব্রাত্য আমিন, শারমিন ইতি ও জিয়াউল আবেদিন রাখাল, পোশাকে তাহমিনা সুলতানা মৌ ও তৌফিক হাসান, প্রিপ্স হুমায়রা আখতার এবং কোরিওগ্রাফিতে নাসিরুদ্দিন নাদিম ও মোহাম্মাদ রাফী। অন্যদিকে মঞ্চে থাকছেন সামিনা লুৎফা নিত্রা, কাজী রোকসানা রুমা, ইভান রিয়াজ, মোহাম্মদ আলী হায়দার, তৌফিক হাসান, মিজানুর রহমান, শেউতি শাহগুফতা, কামারুজ্জামান সাঈদ, হাফিজা আক্তার ঝুমা, চন্দন পাল, আবদুল কাদের, লায়েকা বশীর, পলাশ নাথ, সানজিদা ইয়াসমীন, বাকেরুল ইসলাম, রেওয়াজ, সৃষ্টি, পুঁথি প্রমুখ।