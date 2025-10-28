X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দেলুপি: মুক্তিতেও সিনেমাটি ব্যতিক্রম

বিনোদন রিপোর্ট
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২০আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২২
সিনেমাটির পোস্টার

সিনেমাটির গল্প, কাস্টিং, লোকেশন, প্রচারণা, গান; সবকিছুতেই ছিলো ব্যতিক্রমের ছাপ। যার চূড়ান্ত প্রতিচ্ছবি থাকছে মুক্তিতেও। সাধারণত, সিনেমা মুক্তি মানেই সংশ্লিষ্টদের প্রধান লক্ষ্য থাকে শুরুতেই রাজধানীর দর্শকদের কাছে পৌঁছানো। নিদেন পক্ষে একটি মাল্টিপ্লেক্সের একটি শো পেলেও যেন রক্ষে!

সেই বাজারে টিম ‘দেলুপি’ প্রথম সপ্তাহে সিনেমাটি মুক্তির সিদ্ধান্ত জানিয়েছে শুধুমাত্র খুলনার প্রেক্ষাগৃহে! ঠিক এক সপ্তাহ পরে ১৪ নভেম্বর ছবিটি পুরো দেশে মুক্তি দেওয়া হবে।

২৮ অক্টোবর এমনটাই জানানো হয় সিনেমাটির নির্মাণ ঘর ফুটপ্রিন্ট থেকে। 

মোহাম্মদ তাওকীর ইসলামের পরিচালনায় নির্মিত এই প্রতীক্ষিত চলচ্চিত্রটি মুক্তির তারিখ ঘোষণার মধ্যেও রাখা হয়েছে ভিন্নতা। প্রতিষ্ঠানটির মুক্তির স্লোগান ছিলো এমন- ‘টিকিট কাটো, ফুর্তি বাটো, ভাই-ভাতিজা-ফুপুরা/ দেলুপিতে লাগবে যে ধুম, মন হবে সব ফুরফুরা।’

সিনেমাটা খুলনায় কেন আগে মুক্তি দেয়া হচ্ছে তার কারণ জানিয়ে পরিচালক তাওকীর ইসলাম বলেন, ‘আমরা আসলে চেয়েছি যে অঞ্চলের সিনেমা সেখানের মানুষ আগে সিনেমাটা দেখুক। আর খুলনায় শুধু সিনেমা হলেই নয়, আমরা দর্শকের সুবিধার্থে বেশ কিছু ইউনিয়ন ও গ্রামে সিনেমাটি প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করবো। এখন অপেক্ষা সিনেমাটা দর্শকের কাছে পৌঁছানোর।’

এরই মধ্যে সিনেমার দুটি টিজার ও একটি গান দর্শক বেশ পছন্দ করেছে। শিগগিরই মুক্তি পাবে ট্রেলার।

নির্মাতা আগেই জানিয়েছেন, সিনেমার নাম ‘দেলুপি’ এসেছে খুলনার পাইকগাছা উপজেলার দেলুটি ইউনিয়ন থেকে। সেই অঞ্চলের মানুষের জীবন, বাস্তবতা আর সম্পর্কের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কাল্পনিক বাস্তবতা হিসেবে দেলুপির গল্প লেখা। যা শুধু এই অঞ্চলের নয়; বরং একই সঙ্গে দেশের সর্বস্তরের মানুষের জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারবে।

বলা দরকার, এই নির্মাতা আগেই দর্শক-সমালোচকদের মুগ্ধ করেছিলেন ওটিটিতে ‘শাটিকাপ’ ও ‘সিনপাট’ নির্মাণের মাধ্যমে।

/এমএম/
সম্পর্কিত
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
দেলুপি: মুক্তিতেও সিনেমাটি ব্যতিক্রম
দেলুপি: মুক্তিতেও সিনেমাটি ব্যতিক্রম
একই মঞ্চে তিন দিনে ‘খনা’র চার প্রদর্শনী
একই মঞ্চে তিন দিনে ‘খনা’র চার প্রদর্শনী
শুভর কণ্ঠে ‘কি সুখে যায় দিন রজনী’
শুভর কণ্ঠে ‘কি সুখে যায় দিন রজনী’
দুই ভাষায় ‘এই অবেলায়’, সঙ্গে নীল হুরেজাহান
দুই ভাষায় ‘এই অবেলায়’, সঙ্গে নীল হুরেজাহান
নতুন বিজ্ঞাপনে সিয়াম, সাবিলাকে নিয়ে সিনেমা
নতুন বিজ্ঞাপনে সিয়াম, সাবিলাকে নিয়ে সিনেমা
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media