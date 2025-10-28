X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

হাসপাতালে অভিনেতা হাসান মাসুদ

বিনোদন রিপোর্ট
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৩আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৩
হাসান মাসুদ

গুরুতর অসুস্থ অভিনেতা হাসান মাসুদ। সোমবার রাতে প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও খিঁচুনি অনুভব করলে তাকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা–নিরীক্ষা শেষে ভর্তি করা হয়। 

হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশীষ কুমার চক্রবর্তী বলেন, ‘হাসান মাসুদ স্ট্রোক করেছেন। তার মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘বর্তমানে নিউরোলজিস্ট, কার্ডিওলজিস্ট ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন তিনি। এ ধরনের রোগীরা সাধারণত ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টার পর্যবেক্ষণে থাকেন। এরপর পরবর্তী চিকিৎসাপদ্ধতি কী হবে, তা নিয়ে বলা যাবে।’

কর্মজীবনে হাসান মাসুদ ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৯২ সালে মাত্র ৭ বছরের মাথায় ক্যাপ্টেন পদ থেকে অবসর নেন। এরপর তিনি ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বিবিসির বাংলা বিভাগে কাজ করেছেন। সাংবাদিকতা ছাড়ার পর মোস্তফা সরয়ার ফারুকী পরিচালিত ‘ব্যাচেলর’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিনোদন অভিনয়ে তার পথচলা শুরু হয়। এরপর তিনি ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ সিনেমায় অভিনয় করেন। সেই সঙ্গে টেলিভিশন নাটকে নিয়মিত অভিনয় শুরু করেন।

/এমএম/
সম্পর্কিত
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
হাসপাতালে অভিনেতা হাসান মাসুদ
হাসপাতালে অভিনেতা হাসান মাসুদ
দেলুপি: মুক্তিতেও সিনেমাটি ব্যতিক্রম
দেলুপি: মুক্তিতেও সিনেমাটি ব্যতিক্রম
একই মঞ্চে তিন দিনে ‘খনা’র চার প্রদর্শনী
একই মঞ্চে তিন দিনে ‘খনা’র চার প্রদর্শনী
শুভর কণ্ঠে ‘কি সুখে যায় দিন রজনী’
শুভর কণ্ঠে ‘কি সুখে যায় দিন রজনী’
দুই ভাষায় ‘এই অবেলায়’, সঙ্গে নীল হুরেজাহান
দুই ভাষায় ‘এই অবেলায়’, সঙ্গে নীল হুরেজাহান
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media