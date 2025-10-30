অবশেষে সিনেমার পর্দায় ‘হ্যালো কিটি’

দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষার পর অবশেষে প্রিয় স্যানরিও চরিত্র ‘হ্যালো কিটি’ বড় পর্দায় আসছে।
ওয়ার্নার ব্রস ঘোষণা করেছে, পরিচালক লিও মাতসুদা নির্মিত অ্যানিমেটেড এই ছবি ২১ জুলাই ২০২৮ সালে থিয়েটারে মুক্তি পাবে। বুধবার (২৯ অক্টোবর) ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দিয়ে স্টুডিও এই তারিখ নিশ্চিত করে। ছবিটি নির্মিত হচ্ছে ওয়ার্নার ব্রস পিকচার্স অ্যানিমেশন এবং নিউ লাইন সিনেমার ব্যানারে, যেখানে ক্লাসিক এই বিড়াল চরিত্রকে নতুনভাবে তুলে ধরা হবে।
ছবিটির কাহিনি এখনও প্রকাশ করা হয়নি। তবে স্ক্রিপ্ট লিখছেন ‘উইকেড’ ছবির চিত্রনাট্যকার ডানা ফক্স। নির্মাণের দায়িত্বে আছেন প্রযোজক বো ফ্লিন, আর ফ্লিন পিকচার কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রকল্পটি তত্ত্বাবধান করবেন শেলবি থমাস।
স্টুডিওর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লেখা ছিল, “হ্যালো হলিউড। ‘হ্যালো কিটি’ আসছে ২১ জুলাই, ২০২৮ সালে!”
জাপানি প্রতিষ্ঠান স্যানরিও ১৯৭৪ সালে হ্যালো কিটিকে প্রথম পরিচয় করায়। গত এক দশক ধরেই এই চরিত্রকে বড় পর্দায় আনার পরিকল্পনা চলছিল। ইউকো শিমিজু নির্মিত আইকনিক এই চরিত্রটি মূলত ব্রিটিশ ধাঁচের সাদা বিড়াল ‘কিটি হোয়াইট’, যার মাথায় থাকে লাল ফিতা। চরিত্রটির জনপ্রিয়তার হাত ধরে তৈরি হয়েছে অ্যানিমেটেড সিরিজ এবং বিশাল পণ্য সাম্রাজ্য।
২০১৫ সালে প্রথম জানা যায় স্যানরিও চলচ্চিত্র বানানোর উদ্যোগ নিচ্ছে। এরপর ২০১৯ সালে দ্য হলিউড রিপোর্টার জানায়, নিউ লাইন এবং ফ্লিন পিকচার ইংরেজি ভাষায় চলচ্চিত্রটি তৈরি করছে। এটিই প্রথমবার যখন হ্যালো কিটি এবং গুডেটামা, মাই মেলোডি, লিটল টুইন স্টারসের মতো জনপ্রিয় স্যানরিও চরিত্রগুলো বড় স্টুডিওর কাছে তুলে দেওয়া হলো।
তখন স্যানরিওর প্রতিষ্ঠাতা শিনতারো সুজি এক বিবৃতিতে বলেন, ‘আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে হ্যালো কিটি এবং অন্য জনপ্রিয় স্যানরিও চরিত্রগুলো হলিউডে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। হ্যালো কিটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধুত্বের প্রতীক এবং আমরা আশা করি এই চলচ্চিত্র পৃথিবীজুড়ে সেই বন্ধুত্বের পরিধি আরও বাড়াবে।’
এদিকে ফ্লিন পিকচার ব্যানার বর্তমানে ডিজনির লাইভ-অ্যাকশন ‘মোয়ানা’ ছবির পোস্ট-প্রোডাকশন নিয়ে ব্যস্ত। থমাস কাইলে পরিচালিত ছবিটিতে অভিনয় করেছেন ডোয়েন জনসন এবং ক্যাথরিন লাগাআইয়া। এটি মুক্তি পাবে ১০ জুলাই ২০২৬ সালে।
সূত্র: দ্য হলিউড রিপোর্টার