শনিবার, ০১ নভেম্বর ২০২৫
১৬ কার্তিক ১৪৩২
নতুন ধারাবাহিক ‘পারিবারিক নির্বাচন’

বিনোদন রিপোর্ট
০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:১৮আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:১৮
বরাবরের মতো এবারও দর্শকদের জন্য ভিন্নধর্মী ও পারিবারিক বিনোদনে ভরপুর কনটেন্ট নিয়ে হাজির হচ্ছে বাংলাভিশন। চ্যানেলটির পর্দায় সম্প্রচারে আসছে নতুন ধারাবাহিক নাটক ‘পারিবারিক নির্বাচন’। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন মহিন খান। 

নাটকে অভিনয় করেছেন ইন্তেখাব ডিনার, মুশাফির সৈয়দ বাচ্চু, ডলি জহুর, সুষমা সরকার, শেমন্তি সৌমি, সাবেরী আলম মোতাহের, আনোয়ার শাহী, সুমাইয়া অর্পা, এবি রোকন, সেলজুক তারেক, ফাতেমা হিরা, রিমু রোজা খন্দকারসহ অনেকে। নতুন ধারাবাহিক ‘পারিবারিক নির্বাচন’ বাংলাভিশন কর্তৃপক্ষ জানায়, নাটকটি ২ নভেম্বর থেকে প্রতি রবি ও সোম রাত ৯টা ১৫ মিনিটে প্রচার হবে।

/এমএম/
