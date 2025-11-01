X
শনিবার, ০১ নভেম্বর ২০২৫
১৬ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সিনেমায় ফেরা...

বিনোদন রিপোর্ট
০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:১৯আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:১৯
তানিয়া বৃষ্টি

এই সময়ের অসম্ভব জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানিয়া বৃষ্টি। অথচ এক দশক আগে তার অভিষেক হয়েছিলো সিনেমার নায়িকা হিসেবে। কিন্তু সেখানে আর থিতু হতে পারেননি। মন বসান ছোট পর্দায়। 

ছোট পর্দার বড় নায়িকা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করে ফের বড় পর্দায় ফিরলেন তানিয়া। টানা ৬ বছর বিরতির পর ফের অংশ নিলেন নিনেমায়। সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত এ সিনেমাটির নাম ‘ট্রাইব্যুনাল’।

রায়হান খান পরিচালিত এ সিনেমাটি একটি কোর্টরুম ড্রামা, যেটাকে ক্রাইম থ্রিলারও বলা যায়। সিনেমাটির গল্প ন্যায়বিচার, নৈতিকতা এবং প্রতিটি রায়ের পেছনের রাজনীতি নিয়ে তোলা হবে প্রশ্ন। তানিয়া বৃষ্টি তানিয়া বৃষ্টি বলেন, ‘‘ভালো গল্প ও চরিত্রের অপেক্ষায় ছিলাম। অবশেষে ‘ট্রাইব্যুনাল’-এর মাধ্যমে সেই অপেক্ষা শেষ হলো।’’

শুটিং চলতি সিনেমাটিতে তানিয়া বৃষ্টি ছাড়াও অভিনয় করছেন তারিক আনাম খান, আদর আজাদ, মৌসুমী হামিদ, রাকিব হোসেন ইভান, সায়রা আক্তার জাহান, মিলন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

তানিয়ার প্রথম সিনেমা আকরাম খানের ‘ঘাসফুল’। ২০১৫ সালের সিনেমাটি বাণিজ্যিক বিচারে ব্যর্থ। এরপর নাসিম শাহনিক পরিচালিত ২০১৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল তার ২য় সিনেমা ‘গোয়েন্দাগিরি’। সেটিও একরকম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। তানিয়া বৃষ্টি

/এমএম/
সম্পর্কিত
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
সিনেমায় ফেরা...
সিনেমায় ফেরা...
প্রেস ক্লাবে সালমান ভক্তদের ঢল, দাবি পাঁচ দফা
প্রেস ক্লাবে সালমান ভক্তদের ঢল, দাবি পাঁচ দফা
ঢাকায় আবার পাকিস্তানের ‘জাল’
ঢাকায় আবার পাকিস্তানের ‘জাল’
সঞ্জয়-মহিমার বিয়ের রহস্য উদঘাটন
সঞ্জয়-মহিমার বিয়ের রহস্য উদঘাটন
নতুন ধারাবাহিক ‘পারিবারিক নির্বাচন’
নতুন ধারাবাহিক ‘পারিবারিক নির্বাচন’
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media