রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
ইয়াশ–তিটিনীকে নিয়ে সিনেমা!

বিনোদন রিপোর্ট
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৫আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৫
ইয়াশ ও তটিনী

এটা সম্ভবত অনেক বড় খবর। জুটি হিসেবে তো বটেই, এমনকি তটিনী ভক্তদের জন্যেও। অনেকদিন ধরেই এই তরুণ নায়িকার প্রতি সুনজর দিয়ে আসছিলো ঢালিউড। কিন্তু তটিনীর ঠিক সম্মতি মিলছিলো না।

সেই পরিস্থিতিতে, সরাসরি সিনেমা নির্মাণ শেষে মুক্তির খবরও চলে এলো। মেঘ না চাইতে শিলাবৃষ্টির মতো। অর্থাৎ এই সিনেমায় তটিনীর নায়ক হয়ে আসছেন ইয়াশ রোহান। যার শুরুটাই হয়েছিলো পরীমণির মতো বড় তারকাকে ডিল করে, সিনেমায়। এরপর ছোটপর্দায় তটিনীকে সঙ্গে নিয়ে রীতিমতো চালাচ্ছেন শাসন। পর্দার আড়ালেও তাদের সম্পর্ক নিয়ে রয়েছে গুঞ্জন।

ছোট পর্দার সেই জনপ্রিয় আলোচিত জুটিকে দেখা যাবে সিনেমায়! শিহাব শাহীন খবর আরও আছে। সিনেমাটি বানিয়েছেন ওটিটি ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে সফল নির্মাতা শিহাব শাহীন। নামটি শুনে পাঠকদের মনখারাপ করার কথা; অনুমান করার কথা সিনেমাটি মুক্তি পাচ্ছে না প্রেক্ষাগৃহে। সত্যিই তাই। সিনেমাটি ৫ নভেম্বর রাত ১২টায় (৬ নভেম্বর) মুক্তি পাচ্ছে চরকিতে।  

এরমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে পোস্টার ও ট্রেলার। নির্মাতা জানান, তিনি যে রকম গল্প বলতে চেয়েছেন সেখানে এমন একটা জুটি প্রয়োজন ছিল যাদের মধ্যে কাজ নিয়ে ও কাজের বাইরে একরকম বোঝাপড়া আছে। তেমন অনস্ক্রিন জুটি খুঁজতে গিয়ে শিহাব শাহীন নির্বাচন করেছেন ইয়াশ ও তটিনীকে। 

মফস্বলে বেড়ে ওঠা দুই তরুণের সম্পর্কের গল্প এটি। নির্মাতা বলেন, ‘এর আগে যেটা হয়েছে, আমার আর চরকির মধ্যে কেমন গল্প করা যায়, কী করলে ভালো হয়, এসব নিয়ে কথা হয়েছে। কিন্তু এবার আমিই গল্প ঠিক করে বলেছি যে এই গল্পটি আমি বানাতে চাই।’

ট্রেলার:এতে পিউ চরিত্রে অভিনয় করেছেন তটিনী। অভিনেত্রী জানান, তিনি এই গল্পটি প্রথম শোনেন নির্মাতার অফিসে। সেই দিনের স্মৃতিচারণ করে তটিনী বলেন, ‘গল্পটা অর্ধেকের মতো শোনার পর আমি যেমনটা ধারণা করছিলাম সেরকম তো হলোই না বরং এমন একটা কিছু হলো যেটা অপ্রত্যাশিত। এটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করলো কাজটি করার জন্য এবং আমি শিহাব ভাইকে সঙ্গে সঙ্গেই জানাই যে আমি কাজটি করতে চাই। শুধু তাই না, শিহাব ভাইয়ের পরিচালনায় এটা আমার দ্বিতীয় কাজ হওয়ার কারণে জানি তার সঙ্গে কাজ করাটাও একটা শিক্ষা।’ 

অন্যদিকে এলাকার প্রভাবশালী পরিবারের ছেলে রওনক। এ চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন ইয়াশ রোহান। রওনক এমন একটি চরিত্র যে তার নিজের পরিচয় বা কর্মে এগিয়ে যেতে চায়– চরিত্রটি নিয়ে জানান অভিনেতা। ইয়াশ বলেন, ‘শিহাব শাহীন ভাই স্ক্রিপ্ট দেয়ার আগে আমার ডেটস আছে কিনা জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম এবং ডেটসও ছিল না। তারপরও বললাম স্ক্রিপ্ট পাঠাতে এবং সেটা পড়ার পর আমার মনে হলো কাজটা করা দরকার। অন্য যে কাজগুলো ছিল, তাদের সঙ্গে কথা বলে, ম্যানেজ করে ডেটস বের করে শিহাব শাহীন ভাইয়ের কাজটা করলাম।’ ইয়াশ ও তটিনী সিনেমাতে আরও অভিনয় করেছেন সমু চৌধুরী, সাবিহা জামান, অতিথি চরিত্রে সালাহউদ্দিন লাভলুসহ অনেকে। 

এর গল্প, চিত্রনাট্য সংলাপ লিখেছেন নির্মাতা নিজেই। ইমন চৌধুরীর গান রয়েছে। আবহসংগীত করেছেন খৈয়াম সানু সন্ধি। অর্থায়নে সেনসেশন কনডমস। সিনেমাটির নাম ‘তোমার জন্য মন’।

