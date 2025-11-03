X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
মঞ্চে ‘আলিবাবা এবং চল্লিশ চোর’

বিনোদন রিপোর্ট
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৯আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৯
মহড়ার একটি দৃশ্য

আরব্য রজনীর গল্প ‘আলিবাবা এবং চল্লিশ চোর’-এর রোমাঞ্চকর অভিযানের কথা শৈশবে অনেকে শুনেছেন বা পড়েছেন। সেই গল্পের ছায়া ধরে দারুণ একটি নাটক উঠতে যাচ্ছে ঢাকার মঞ্চে।

আগামী ৮ ও ৯ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল হলে এই প্রযোজনাটির উদ্বোধনী মঞ্চায়ন হচ্ছে।

খবরটি নিশ্চিত করেছে পদাতিক নাট্য সংসদ। এটি পদাতিকের ৪৫তম প্রযোজনা।

নাটকটির নাট্যরূপ করেছেন উম্মে হানী, পরিকল্পনা ও নির্দেশনা দিয়েছেন সুদীপ চক্রবর্তী। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন- শরীফুল ইসলাম সাফি , মেঘা ঘোষ, সৈয়দা শামছি আরা সায়েকা, জিয়াউল হক, জিনিয়া আজাদ, শাখাওয়াত হোসেন শিমুল, হাসিনা আকতার নিপা, জাবেদ পাটওয়ারী, ইব্রাহিম খলিল, নূর-ই-আলম সুমন, নুরুন্নাহার পাপিয়া, কামরুননেসা দোলন, তন্ময় বিশ্বাস, এস এম লিমন, নুসরাত জাহান বন্যা, বর্ষা ঘোষ, সবুজ খান, তপু চন্দ্র দাস, মনির হোসেন চিশতী, রাবেয়া রাবু, সাব্বির আহমেদ প্রমুখ। মহড়ার আরেকটি দৃশ্য উদ্বোধনী মঞ্চায়নের আগে নির্দেশক সুদীপ চক্রবর্তী গল্পের আভাস দেন এভাবে, সম্রাট শাহরিয়ার তার প্রথম স্ত্রীর কাছ থেকে প্রতারিত হয়েছেন। ধীরে ধীরে তিনি এক নারীবিদ্বেষী শাসকে পরিণত হন। প্রতিদিন তিনি রাজ্যের একজন করে অবিবাহিত নারীকে বিয়ে করেন এবং তাকে শর্ত দেন, যদি তাকে গল্প শুনিয়ে সারা রাত জাগিয়ে রাখতে না পারে, তবে ভোর হতেই সেই নারীকে হত্যা করা হবে। একে একে নিহত হলেন রাজ্যের প্রায় সব নারী, বাকি রইলেন কেবল উজিদের দুই কন্যা। বড় কন্যার নাম শেহেরজাদ। এবার পালা আসে তার। দারুণ বুদ্ধিমতি শেহেরজাদ শুরু করেন গল্প বলা।

তারপর কী ঘটছে, সেটি সরাসরি দেখা যাবে শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল হলে, ৮ ও ৯ নভেম্বর সন্ধ্যায়।

/এমএম/
