রাস উৎসবে এবার মণিপুরি সিনেমা

মণিপুরি সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ উৎসব রাসপূর্ণিমা। আসছে ৫ নভেম্বর বুধবার মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে আয়োজিত উৎসবটি এখন সারা বাংলাদেশের মানুষের এক প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়েছে।
এ উপলক্ষে এবার থাকবে মণিপুরি চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। প্রদর্শিত হবে ‘ইনাফি’, ‘তিরাস’ ও ‘হুনাসরি’- এই তিন শর্টফিল্ম নিয়ে অ্যান্থলজি ফিল্ম ‘নুংশিপি’।
গত দেড় বছরে তাহারা’র ব্যানারে নির্মিত সিনেমাগুলো আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত হয়েছে। দর্শকদের ব্যাপক আগ্রহ থাকলেও ফেস্টিভ্যাল রুলসের কারণে সিনেমাগুলো কোনও প্ল্যাটফর্মে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই সবার সুবিধার্থে রাস উৎসবে প্রদর্শনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এমনটাই জানান নির্মাতা শুভাশিস সিনহা।
এই সিনেমাগুলোতে উঠে এসেছে, মণিপুরি কর্মজীবী তিন নারীর পৃথক তিনটি করুণ গল্প, কিন্তু একই সূত্রে বাঁধা তাদের নিয়তি, যা অ্যান্থলজি ফিল্মের বৈশিষ্ট্য।
ছবিগুলো নির্মাণের সঙ্গে চিত্রনাট্যও করেছেন শুভাশিস সিনহা। প্রযোজক উত্তম কুমার সিংহ ও সাজেদুল ইসলাম, চিত্রগ্রহণ আবিদ মল্লিক, শিল্প নির্দেশক সজলকান্তি সিংহ, দৃশ্যসজ্জায় সৌরভ কুমার সিংহ, সম্পাদনায় ফয়সাল নিপুণ এবং সংগীতায়োজন করেছেন শর্মিলা সিনহা।
অভিনয়ে মুখ্য ভূমিকায় জ্যোতি সিনহা। এছাড়াও আছেন গৌরহরি চ্যাটার্জী, বিধান সিংহ, স্বর্ণালী সিনহা, সমরজিৎ সিংহ, উপেন্দ্র সিংহ, সুশান্ত সিংহ, শ্যামলী সিনহা, অঞ্জনা সিনহা প্রমুখ।
নির্মাতা জানান, ৫ নভেম্বর সিনাগুলোর ১ম প্রদর্শনী হবে বিকাল ৫টায় এবং ২য় প্রদর্শনী সন্ধ্যা ৬টায়। ভেন্যু মণিপুরি ললিতকলা একাডেমি মিলনায়তন, শিববাজার, কমলগঞ্জ।
সিনেমাগুলো উপভোগ করতে হলে দর্শককে গুনতে হবে প্রতিজন ২০০ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শিববাজারের শিবমন্দির সংলগ্ন মণিপুরি থিয়েটার স্টল।