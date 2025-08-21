X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
‘আমাকে শরীরের কথাও শুনতে হবে’

বিনোদন ডেস্ক
২১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৪আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৯
সামান্তা রুথ প্রভু

সামান্তা রুথ প্রভুকে বলা হয় দক্ষিণি সিনেমার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অভিনেত্রী। পনের বছর ধরে কাজ করছে তিনি। ক্যারিয়ারের পেছনেই নিজের সব সময় ব্যয় করেছেন। কিন্তু এবার জীবনের নতুন এক অধ্যায় শুরু করেছেন। বর্তমানে তার কাছে সবকিছুর ঊর্ধে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য। এ কারণে তিনি এখন বেছে বেছে সিনেমা করতে চান।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সামান্তা জানিয়েছেন, তিনি এখন ক্যারিয়ারের পাশাপাশি নিজের ফিটনেস ও মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেবেন। শুধুমাত্র যে কাজগুলো তার মনের মতো হবে, শুধু সেই সিনেমাগুলোতেই কাজ করবেন। সামান্তা রুথ প্রভু সামান্তা বলেন, ‘আমি এমন কিছু কাজ করবো যা করতে আমি অত্যন্ত আগ্রহী। সেইসাথে আমার শারীরিক ও মানসিক ফিটনেস নিয়েও সচেতন থাকবো। আমি এমন অনেক কাজ করেছি ক্যারিয়ারে, যা করতে মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। এখন থেকে আমি সেই কাজগুলোই করবো যা আমার স্বপ্নের প্রজেক্ট হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি এখন একবারে পাঁচটি সিনেমার বেশি শুটিং করি না। একটি জিনিস বুঝতে পেরেছি, আমাকে শরীরের কথাও শুনতে হবে। তাই আমি যে পরিমাণ কাজ করতাম তা কমিয়ে দিয়েছি। তবে এখন যেসব কাজ করি, সেখানে নিজের সামর্থের পুরোটা কাজে লাগাই।’ সামান্তা রুথ প্রভু বলা প্রয়োজন, সামান্থা বর্তামানে ‘রক্ষিত ব্রহ্মাণ্ড: দ্য ব্লাডি কিংডম’-এ আদিত্য রায় কাপুরের বিপরীতে কাজ করছেন। সিনেমাটি ২০২৬ সালে মুক্তি পাবে।

সূত্র: পিঙ্কভিলা

/সিবি/
