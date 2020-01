বন্ড ছবির গান গেয়ে এক কিশোরীর ইতিহাস!

আঠারোতে পা রেখেছেন গত মাসে (ডিসেম্বর, ২০১৯)। এরই মধ্যে বিশ্বসংগীতের সেনসেশনে পরিণত হয়েছেন আমেরিকান অল্টারনেটিভ পপ তারকা বিলি আইলিশ।

এবার জেমস বন্ডের ২৫তম ছবি ‘নো টাইম টু ডাই’র টাইটেল সং (শিরোনাম গান) গাইলেন তিনি। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ সংগীতশিল্পী হিসেবে এর থিম সং তৈরি করেছেন ও গেয়েছেন এই কিশোরী।

নতুন কাজটিকে বিরাট সম্মানের হিসেবে উল্লেখ করেছেন বিলি আইলিশ। তার কথায়, ‘গানটির অংশ হতে পারা সবদিক দিয়েই উচ্ছ্বাসের ব্যাপার। এমন একটি সিরিজের একটি ছবির থিম সং গাওয়া অনেক সম্মানজনক। জেমস বন্ড চিরকালই দুর্দান্ত একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি। এখনও আমার ঘোর কাটেনি!’

সিরিজের সবশেষ দুই কিস্তির মধ্যে ‘স্কাইফল’ (২০১২) ছবির টাইটেল সং গেয়ে অস্কার, গ্র্যামি ও গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডস জেতেন ব্রিটিশ গায়িকা অ্যাডেল। এরপর ‘স্পেক্টর’ ছবিতে ব্রিটিশ গায়ক স্যাম স্মিথের গাওয়া ‘রাইটিংস অন দ্য ওয়াল’ ২০১৬ সালে অস্কার জিতে নেয়।

বন্ড থিম সংয়ে কাজ করেছেন বিখ্যাত আরও কয়েকজন সংগীতশিল্পী। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্যার পল ম্যাককার্টনি, শার্লি ব্যাসি, ম্যাডোনা ও ডুরান ব্যান্ড। এবার তাদের নামের পাশে যুক্ত হলো বিলি আইলিশের নাম। তবে নতুন গানটির শিরোনাম জানানো হয়নি এখনও।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে জেমস বন্ড নামের অ্যাকাউন্টে মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) রাতে জানানো হয়েছে, বিলি আইলিশ তার ভাই ফিনিয়াস ও’কনেলকে নিয়ে গানটি লিখেছেন এবং এর সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন।

