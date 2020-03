‘লকডাউন ‌তালি’ নিয়ে জেমস বন্ড সংস্করণ! (ভিডিও)

করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের সেবায় সারাবিশ্বে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যকর্মীরা। কয়েকদিন আগে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায় বলিউড তারকারা। এবার তিন দিনের লকডাউন চলাকালে ব্রিটেনবাসী একই পথ অনুসরণ করলো।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কিংবা দরজার বাইরে এসে তালি দিয়েছে সবাই। তাদের মধ্যে ছিলেন ‘জেমস বন্ড’ তারকা ড্যানিয়েল ক্রেগ ও তার স্ত্রী অভিনেত্রী র‌্যাচেল ভাইস। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) সন্ধ্যায় এভাবেই স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশংসা করেন তারা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে জেমস বন্ডের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও সংকলন পোস্ট করা হয়েছে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে। এতে ক্রেগ ছাড়াও বন্ড সিরিজের ২৫তম ছবি ‘নো টাইম টু ডাই’র অভিনেতা বেন হুইশো, ররি কিনিয়ার ও অভিনেত্রী নাওমি হ্যারিসকে তালি দিতে দেখা গেছে।

কোভিড-১৯ জীবাণুর বিস্তার ঠেকাতে যারা কাজ করছেন তাদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করলো সবাই।

খবরে প্রকাশ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন এতটা দুঃসময় পার করেনি।

‘ক্ল্যাপ ফর আওয়ার কেয়ারার্স’ (আমাদের সেবাদানকারীদের জন্য তালি) শীর্ষক পদক্ষেপের অংশ হিসেবে হাঁড়ি-পাতিল-কড়াই-চামচ হাতে নিয়েও আওয়াজ তুলেছে দেশটির বিপুলসংখ্যক মানুষ।

ইতালিয়ানরা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে চিকিৎসক ও নার্সদের প্রশংসা করেন। এরপর একই পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে অনুপ্রাণিত হয়েছে স্পেন, ফ্রান্স ও ভারতীয়রা।

Thank you to everyone, everywhere, who is working to keep us safe. #ClapForOurCarers #ClapForCarers #ClapForNHS pic.twitter.com/muULcU2vvy