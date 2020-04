‘অ্যাভেঞ্জার্স’ নয়, ঢাকার ‘এক্সট্র্যাকশন’-ই পরীক্ষা নিয়েছে থরের!

মার্ভেল কমিসের সুপারহিরো থর চরিত্রে হাজির হয়ে বিশ্বজোড়া দ্যুতি ছড়িয়েছেন ক্রিস হেমসওর্থ। তবে ‘থর’, ‘দ্য অ্যাভেঞ্জার্স’, ‘থর: দ্য ডার্ক ওয়ার্ল্ড’, ‘অ্যাভেঞ্জার্স: এজ অব আলট্রন’ কিংবা ‘অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম’ সিনেমা নয়, তার জন্য সবচেয়ে কঠিন ছিল ঢাকার পটভূমিতে তৈরি ‘এক্সট্র্যাকশন’। যা বলছেন খোদ থর নিজেই।

সম্প্রতি নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে ছবির কিছু দৃশ্যের ভিডিও পোস্ট করেন ক্রিস। বলেছেন পরিচালক স্যাম হারগ্রেভকে নিয়েও।

সেখানে লেখেন, ‘খুবই জটিল কিছু অ্যাকশন দৃশ্য এতে আছে; যা আমি জীবনেও করিনি। বলা যায়, প্রথমে খুব একটা কঠিন ছিল না, কিন্তু পরিচালক দৃশ্যগুলো যেন আরও কঠিন করে তুলছিলেন। এমনকি ১২ মিনিট লম্বা অ্যাকশনদৃশ্য টানা শুট হয়েছে। ভাবুন! এটি করতে এতটাই ক্লান্তি চলে আসছিল যে, মনে হচ্ছিল এটুকু অংশই একটি পূর্ণ চলচ্চিত্র!’

By far the most complicated action sequence I’ve ever been part of, and if it wasn’t already complex enough, our director decided to shoot it as a “oner” — almost 12 minutes long and it’s about as exhausting to watch as it was to film. Strap in folks! pic.twitter.com/zQZtzm7tRW