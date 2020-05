বিশ্বরেকর্ড গড়লো টিভি সিরিয়াল ‘রামায়ণ’

করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে ভারতে আরোপিত অবরোধ (লকডাউন) দূরদর্শন চ্যানেলের জন্য সোনায় সোহাগা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দর্শকদের জন্য রামানন্দ সাগরের ‘রামায়ণ’ পুনঃপ্রচার করছে চ্যানেলটি।

৩৩ বছর পর প্রচারে ফিরে বিশ্বরেকর্ড গড়েছে সিরিয়ালটি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ দাবি করা হয়েছে।

টুইটারে ভারতের রাষ্ট্রীয় চ্যানেল দূরদর্শনের ভেরিফায়েড দুই অ্যাকাউন্টে বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) জানানো হয়, ‘রামায়ণ’-এর পুনঃপ্রচার বিশ্বব্যাপী দর্শকসংখ্যার নতুন রেকর্ড গড়েছে। গত ১৬ এপ্রিল সারাবিশ্বের ৭ কোটি ৭০ লাখ দর্শক সিরিয়ালটি দেখেছে। এর মাধ্যমে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক দর্শকের দেখা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে।

৩৩ বছর পর দর্শকদের অনুরোধে গত ২৮ মার্চ পুনঃপ্রচার করা হয় ‘রামায়ণ’-এর প্রথম পর্ব। এটি দেখেছিল ১ কোটি ৭০ লাখ দর্শক। এর মূল তিন অভিনয়শিল্পী অরুণ গোভিল (রাম), সুনীল লাহিড়ি (লক্ষ্মণ) ও দীপিকা চিকলিয়া টোপিওয়ালা (সীতা)। সিরিয়ালটি পুনঃপ্রচারের পর তিনজনই লাইমলাইটে এসেছেন। দর্শকদের ভালোবাসা পেয়ে তারা দারুণ উচ্ছ্বসিত। এতে আরও অভিনয় করেছেন ললিতা পাওয়ার (মন্ত্র), দারা সিং (হনুমান) ও অরবিন্দ ত্রিবেদি (রাবণ)। দিনে দু’বার দেখানো হচ্ছে এটি।

১৯৮৭ সালের ২৫ জানুয়ারি দূরদর্শনে প্রথম প্রচার হয় ‘রামায়ণ’। প্রতি রবিবার সকাল সাড়ে ৯টায় এটি দেখতে দর্শকরা অধীর আগ্রহে বসে থাকতো। ১৯৮৮ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রচারিত হয় এর ৭৮টি পর্ব। তখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশিসংখ্যক দর্শকের সিরিয়াল ছিল এটাই। ২০০৩ সালের জুন পর্যন্ত লিমকা বুক অব রেকর্ডসে বিশ্বের সবচেয়ে বেশিসংখ্যক দর্শকের দেখা পৌরাণিক সিরিয়াল ছিল ‘রামায়ণ’।

WORLD RECORD!!

