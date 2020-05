অসহায়দের জন্য নিজের আঁকা ছবি বেচে দিচ্ছেন সোনাক্ষী

ভারতে আরোপিত অবরোধে (লকডাউন) কর্মহীন হয়ে পড়া দিনমজুরদের সাহায্যে নিজের শিল্পকর্ম নিলামে তুললেন বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা। এর মধ্যে থাকছে ডিজিটাল প্রিন্ট, স্কেচ ও বড় ক্যানভাসে আঁকা চিত্রকর্ম। তিনি এই উদ্যোগের নাম রেখেছেন ‘বিড ফর গুড’। নিলাম থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে অসহায়দের জন্য খাবারসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কেনা হবে।

অভিনেতা অর্জুন কাপুরের বোন আনসুলা কাপুরের তহবিল সংগ্রহের প্ল্যাটফর্ম ফ্যানকাইন্ড-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন সোনাক্ষী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুক্রবার (১৫ মে) একটি ভিডিও বার্তায় নিজের আঁকা চিত্রকর্ম নিয়ে ৩২ বছর বয়সী এই তারকা বলেন, ‘শিল্পকর্ম আমার কাছে আশ্রয়, আমার সান্ত্বনার জায়গা। এর মাধ্যমে নিজের চিন্তাভাবনা কেন্দ্রীভূত করতে পারি। এটি আমার জন্য সুখ বয়ে আনে। শিল্প সৃষ্টি করলে প্রশান্তি লাগে। এটি আমাকে স্বস্তি এনে দেয়।’

লকডাউনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দিনমজুরদের সহায়তা করতে ভক্তদের ‘বিড ফর গুড’ পদক্ষেপে অংশ নিতে উৎসাহিত করছেন সোনাক্ষী। তিনি বলেন, ‘মানবসেবায় কিছু করতে না পারলে নিজেকে ভালো মানুষ ভাববো কীভাবে। লকডাউন দিনমজুরদের জন্য দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে। তাদের কোনও আয় নেই, এ কারণে তারা নিজেরা খাবার পাচ্ছে না, পরিবারকেও খাওয়াতে পারছে না। তাদের জন্য কিছু করতে চাই। তাই মন দিয়ে ক্যানভাসে আঁকা ছবি ও হ্যান্ড স্কেচ নিলামে বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দিনমজুর, গৃহহীন ও সুবিধাবঞ্চিতদের খাবার সরবরাহে নিলাম থেকে প্রাপ্ত অর্থ দান করা হবে গিভ ইন্ডিয়াকে।’

নিলামে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে সোনাক্ষী বলেন, ‘প্লিজ আমার শিল্পকর্মের যত্ন নেবেন। ভালোবাসা নিয়ে এগুলো তৈরি করেছি। এসব উপকরণ মানবসেবায় কাজে এসেছে, এজন্য কেনার পর সবার গর্ব হবে আশা করি। এগুলো ঘরের শোভা কিছুটা হলেও বাড়িয়ে দেবে। আর ভাববেন, কিছুটা হলেও আমার কাছাকাছি আছেন!’

আঁকাআঁকিতে আরও বেশি সময় দিতে লকডাউনকে ব্যবহার করছেন সোনাক্ষী। প্রায়ই ইনস্টাগ্রামে নিজের আঁকা ছবি শেয়ার করেন তিনি। এবার সেগুলো নিলামে তুলছেন। তার এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। ২৭ বছর বয়সী এই তারকা অন্যদের এতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। এছাড়া সোনাক্ষীকে সাধুবাদ জানান অভিনেত্রী কৃতি স্যানন, দিয়া মির্জা, নির্মাতা করণ জোহর, অভিনেতা গুলশান গ্রোভার, মনীষ পলসহ অনেকে।

সম্প্রতি সোনাক্ষীর ভক্তরা পুনের সরদার প্যাটেল হাসপাতালে বিপুলসংখ্যক পিপিই কিট প্রদান করেছে। এজন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বাক্সগুলোর কয়েকটির ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দিয়েছেন।

এদিকে করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে বলিউডের বেশ কয়েকজন অভিনেতা অসহায় মানুষের সহায়তায় এগিয়ে এসেছেন। ভিকি কৌশল ভক্তদের কোভিড-১৯ ত্রাণ তহবিলে অনুদান দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের মধ্যে তিন ভাগ্যবান ভক্তের সঙ্গে ভার্চুয়াল গেমস খেলবেন তিনি।

