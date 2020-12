পাঁচশ রেমডেসিভির ইনজেকশন দান করলেন শাহরুখ খান

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে ‘কার্যকর’ অ্যান্টি ভাইরাল ইনজেকশন ‘রেমডেসিভির’। ভারতসহ বিশ্বের বহু দেশে সুলভ মূল্যে এই ওষুধের সংকট রয়েছে।

সেটি মোকাবেলা করার লক্ষ্যে এবার এগিয়ে এলেন বলিউড কিং শাহরুখ খান। মহামারির শুরু থেকেই এই নায়ক-প্রযোজক বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আসছিলেন খাবার, পিপিই, টেস্ট কিটসহ নানাভাবে। এবার তিনি দান করলেন পাঁচশ ‘রেমডেসিভির’ ইনজেকশন।

বিষয়টি জানা গেল ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দর জৈনের মাধ্যমে। তিনি শাহরুখ খানকে ধন্যবাদ জানান মানুষের পাশে এভাবে এগিয়ে আসার জন্য। বলেন, ‘আমরা শাহরুখ খানের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কারণ, এই ওষুধের খুবই প্রয়োজন এখন।’

মন্ত্রীর এমন ধন্যবাদের জবাবে শাহরুখ খান বলেন, ‘আমরা সবাই এক হয়ে কাজ করলে এই মহামারি জয় করা সম্ভব। আমি ও আমার দল এই মহামারিতে সবার পাশে থাকার জন্য সবসময় প্রস্তুত আছি। আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মন্ত্রীকে। তিনি ও তার মন্ত্রণালয় অসাধারণ কাজ করে চলেছেন।’

এই মহামারি নয়, শাহরুখ খান এর আগেও অসাধারণভাবে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন অ্যাসিড সন্ত্রাসের শিকার অসহায় নারীদের পাশে।

এদিকে শাহরুখ খানের নতুন ছবি ‘পাঠান’-এর শুটিং শুরু হয়েছে সম্প্রতি। যদিও ছবিটির বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানাননি তিনি। এটুকু জানা গেছে, এতে আরও অভিনয় করছেন দীপিকা পাড়ুকোন ও জন আব্রাহাম।

সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত অ্যাকশন-এন্টারটেইনমেন্ট ঘরানার এই ছবির বিশেষ একটি চরিত্রে চমক হিসেবে থাকার কথা সালমান খানের।

Thank you @SatyendarJain ji for the appreciation towards @MeerFoundation. This crisis will be overcome only if we continue to maintain a united front. My team and I are available to help in the future as well. Thank you to your team for all their service. https://t.co/TJJdRcX9G6