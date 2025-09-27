মানাম আহমেদের সুরে...

নন্দিত সংগীত পরিচালক এবং ‘মাইলস’ সদস্য মানাম আহমেদের সুর ও সংগীতে প্রকাশ হলো নতুন গানচিত্র ‘তুমি না আসলে কাছে’। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাঈদা শম্পা।
একই জুটি আগেও একটি গান করেছিলো। ‘চাঁদনী রাইতে’ শিরোনামের সেই গানটি বেশ প্রশংসা পেয়েছিলো। এবার তাদের দ্বিতীয় অধ্যায়।
‘তুমি না আসলে কাছে’ শিরোনামের নতুন গানটি লিখেছেন গোলাম মোর্শেদ। গান জানালা নামের ইউটিউব চ্যানেলে এটি প্রকাশ হয়েছে।
গানটি সৃষ্টির পেছনের গল্প নিয়ে সাঈদা শম্পা বলেন, ‘‘মাস দুয়েক আগে ব্যান্ড ‘মাইলস’ আমেরিকার হিউস্টন শহরে সফরে আসেন। আসার আগে মানাম আহমেদ আমাকে জানান। এখানেই আমার জন্য তিনি গানটির সুর ও সংগীতপরিচালনা করেন। আমার হোম স্টুডিওতে গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছি।’’
তিনি আরও বলেন, ‘গোলাম মোর্শেদ ভাইকে ধন্যবাদ বাংলাদেশ থেকে আমার জন্য এত সুন্দর একটি লিরিক লিখে পাঠানোর জন্য।’
উল্লেখ্য, সাঈদা শম্পা নিয়মিত নতুন নতুন গান প্রকাশ করছেন। এরমধ্যে বাপ্পা মজুমদার, নচিকেতা চক্রবর্তী ও ফেরদৌস ওয়াহীদসহ আরও অনেকের সঙ্গে দ্বৈত গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি।