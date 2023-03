মায়ের মুখ ধরে থাকা নবজাতকের ভিডিও ভাইরাল

মায়ের সঙ্গে নবাজাতকের একটি সুন্দর মুহূর্তের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। বলা হচ্ছে, ভিডিও-টি মাতৃত্বের সুখকে তুলে ধরেছে। মাইক্রো-ব্লগিং প্ল্যাটফর্ম টুইটারে পোস্ট করা ভিডিওটিতে দেখা যায়, এক নবজাতক শিশু তার ছোট্ট হাত দিয়ে মায়ের চেহারা পরম মমতায় আঁকড়ে রেখেছে। নেটিজেনরা বিস্ময়ের সঙ্গে আনন্দের মুহূর্তের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

‘দ্য ফিগেন’ নামে এক ব্যবহারকারী ভিডিও-টি টুইটারে শেয়ার করেছেন। ক্যাপশনে লেখা হয়, ‘নবজাতক শিশুটি তার মাকে ছেড়ে যেতে চায় না... আউইইইইইই। এক নজর দেখে যাও।’

ভিডিওতে মা আনন্দে চোখ বন্ধ করে রেখেছেন। কারণ তিনি প্রতিটি মুহূর্ত অনুভব করছেন। ২২ সেকেন্ডের ভিডিওটি মাত্র দুই দিনে ৫ লাখের বেশিবার দেখা হয়েছে। লাইক পড়েছে প্রায় ১৮ হাজার।

ভিডিও দেখে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন নেটিজেনরা। সাহিল সোয়ে নামের এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘একজন মা তার সন্তানের জন্য তার সুখ বিসর্জন দেন। একজন মা যেভাবে সন্তানের যত্ন নেন, অন্য কেউ তা করতে পারে না।’

The newborn baby who doesn't want to leave his mother...

Aweeeeeeeee ❤️pic.twitter.com/U39puexcQJ