রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
যুক্তরাষ্ট্রে নারীদের ভোটাধিকার বাতিলের দাবি পাদ্রিদের, সমর্থন ট্রাম্পের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০২আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০২
মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। ফাইল ছবি: এবিএসিএ

যুক্তরাষ্ট্রে নারীদের ভোটাধিকার বিরোধী একাধিক পাদ্রির বক্তব্য সমর্থন করেছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। সামরিক বাহিনীর কোনও নেতৃস্থানীয় পদে নারীদের থাকা উচিত নয় বলেও মত প্রকাশ করেছেন ওই ধর্মযাজকরা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এ খবর জানিয়েছে।

কমিউনিয়ন অব রিফর্মড ইভানজেলিক্যাল চার্চেসের (সিআরইসি) সহপ্রতিষ্ঠাতা এবং খ্রিস্টান জাতীয়তাবাদের প্রচারক ডাগ উইলসনের মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনে দেওয়া সাক্ষাৎকারের একটি ভিভিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শেয়ার করেন হেগসেথ। সেখানে নারীদের ভোটাধিকার ধারণার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন উইলসন। তিনি বলেন, আমি চাই যুক্তরাষ্ট্র একটি খ্রিস্টান দেশ হোক এবং পুরো পৃথিবী একটি খ্রিস্টান বিশ্ব হয়ে উঠুক।

ওই সাক্ষাৎকারে আরেক যাজক টোবি সামটার বলেছেন, আমার প্রত্যাশিত আদর্শ সমাজে ভোট হবে পরিবারভিত্তিক। পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে সবার পক্ষ থেকে আমি ভোট প্রদান করব।

এছাড়া, স্বামীকে পরিবারের প্রধান হিসেবে গণ্য করেন উল্লেখ করে চার্চের এক নারী সদস্য বলেন, তিনি স্বামীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

ওই ভিডিওর পরবর্তী অংশে যাজক উইলসন আরও বলেন, সেনাবাহিনীর নেতৃস্থানীয় পদ বা যুদ্ধ সংক্রান্ত হাই-প্রোফাইল কাজে নারীদের থাকা অনুচিত বলে তিনি মনে করেন।

ভিডিওটি পোস্ট করে হেগসেথ লিখেছেন, জীবনের সব ক্ষেত্রে খ্রিষ্টধর্মের বিধান প্রভাব বিস্তার করবে। তার পোস্টে ১২ হাজারের বেশি লাইক ও দুহাজারের বেশি শেয়ার হয়। কিছু ব্যবহারকারী যাজকদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হলেও অনেকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর খ্রিষ্টান জাতীয়তাবাদী ধারণা প্রচারের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

প্রগ্রেসিভ ইভানজেলিকাল সংগঠন ‘ভোট কমন গুড’-এর নির্বাহী পরিচালক ও যাজক ডগ পাগিট বলেন, ভিডিওতে প্রচারিত মতামত শুধু ‘খ্রিষ্টানদের এক ক্ষুদ্র অংশের’ ধারণা। তবে হেগসেথের তরফ থেকে তাদের মতবাদের প্রচারণা চালানো খুবই উদ্বেগজনক।

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, জুলাই মাসে ওয়াশিংটনে উইলসন চার্চের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন হেগসেথ। শনিবার পেন্টাগনের তরফে মুখপাত্র শন পার্নেল বলেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী হেগসেথ সিআরইসি সংশ্লিষ্ট একটি গির্জার গর্বিত সদস্য। তিনি উইলসনের অনেক লেখা ও শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

হেগসেথ এমন সময় তার পোস্ট শেয়ার করলেন, যখন ট্রাম্প প্রশাসন খ্রিস্টান জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিচ্ছে। এরমধ্যে রয়েছে, খ্রিস্টান ডানপন্থিদের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ়করণ এবং সরকারি সংস্থাগুলোয় তথাকথিত 'খ্রিস্টান-বিরোধী পক্ষপাত' তদন্তে ফেডারেল টাস্কফোর্স গঠনের নির্বাহী আদেশ প্রদান।

ফেব্রুয়ারিতে তিনি হোয়াইট হাউজে একটি ধর্মীয় কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন, সরকারি সিদ্ধান্তে পরিবর্তনের বিষয়ে এখান থেকে তাকে পরামর্শ দেওয়া হবে এবং ইহুদি, খ্রিস্টানসহ যে কোনও রকম ধর্মবিরোধী পক্ষপাত মোকাবিলায় কাজ করবে।

মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনী রাষ্ট্রধর্ম প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ করলেও আদালত প্রশাসনিকভাবে স্বীকার করে যে, 'রাষ্ট্রধর্ম' শব্দটির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা ঐতিহাসিকভাবে অস্পষ্ট। সংবিধান সকল নাগরিকের ধর্ম পালনের স্বাধীনতাও নিশ্চিত করে।

যুক্তরাষ্ট্রডোনাল্ড ট্রাম্পবিশ্ব সংবাদ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
