রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
পশ্চিমবঙ্গে চালু হলো এসি লোকাল ট্রেন 

রক্তিম দাশ, কলকাতা
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২২আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২২
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফুল দিয়ে সাজানো হয় ট্রেনটি।

ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রথম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) লোকাল ট্রেনের যাত্রা শুরু হলো। এই ট্রেন চলবে পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার শিয়ালদহ থেকে রানাঘাটের মধ্যে। রবিবার (১০ আগস্ট) এই ট্রেনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে পুরো ট্রেনটিকে সাজানো হয়েছিল ফুল দিয়ে।

ট্রেনটিতে রয়েছে এক হাজার ১২৬টি আসন। বগিগুলো পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যেন এক বগি থেকে আরেক বগিতে অনায়াসে যাতায়াত করা যায়।

নারীদের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা হয়েছে ট্রেনটিতে। প্রয়োজনে জরুরি অবস্থায় দ্রুত ট্রেন থামানো বা নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলা যাবে। মূল ইঞ্জিনের একদম সামনে ও পিছনে দু’টি বগি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে।

ভারতের দুই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রানাঘাটের আইনপ্রণেতা জগন্নাথ সরকার। আরও ছিলেন বিজেপি সদস্য শমীক ভট্টাচার্য, বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ, শান্তনু পূর্ব রেলের মিলন্দ দেওয়স্কার, শিয়ালদহের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা।

শিগগিরই শিয়ালদহ-বনগাঁ রুটে আরও একটি এসি লোকাল ট্রেন চালুর কথা রয়েছে। তবে এ নিয়ে মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানা যায়নি।

এ বিষয়ে শিয়ালদহের ডিপিও একলব্য চক্রবর্তী জানিয়েছেন, আরও একটি ট্রেন এসে পৌঁছেছে। তবে রুট এখনও ঠিক হয়নি। এ নিয়ে আলোচনা চলছে।

শিয়ালদহ স্টেশন দিয়ে নিত্য যাতায়াত করেন প্রায় ১৫ থেকে ১৮ লাখ যাত্রী। শিয়ালদহ ডিভিশনে মোট ১১০টি ট্র্যাক রয়েছে। এগুলো দিয়ে দৈনিক ৯১৫টি লোকাল চলে।

/এসকে/
বিষয়:
ভারতপশ্চিমবঙ্গকলকাতাবিশ্ব সংবাদ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
