৫০ শতাংশ শুল্কের বিরোধিতায় ভারতে মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক

ভারতের ওপর চড়া মার্কিন শুল্কের প্রতিবাদে দেশটিতে জোরালো হচ্ছে মার্কিন পণ্য বয়কটের প্রচারণা। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমর্থক ও দেশটির ব্যবসায়ীশ্রেণির আহ্বানে সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে মার্কিন বিরোধী মনোভাব, যার প্রভাবে ঝুঁকিতে রয়েছে ম্যাকডোনাল্ড, কোকাকোলা, অ্যামাজন, অ্যাপলের মতো যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আদেশে ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক জারির প্রতিক্রিয়ায় কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন ভারতীয় রফতানিকারকরা। দিল্লির সঙ্গে ওয়াশিংটনের সম্পর্কে শীতলতা সৃষ্টি হওয়া ছাড়া এখন পর্যন্ত বিক্রিতে মারাত্মক ধসের আলামত দেখা না গেলেও, মার্কিন পণ্য বয়কট এবং দেশি পণ্য ব্যবজার নিয়ে অনলাইন-অফলাইনে চলছে ব্যাপক প্রচারণা।
বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশটিতে ভোক্তা শ্রেণির একটি বড় অংশ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পণ্য ব্যবহারে আগ্রহী, কেননা তারা এটিকে জীবনে উন্নতির প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করে। এই সুযোগে সেখানে বাজার সম্প্রসারণে আটঘাট বেধেই মাঠে নেমেছিল মার্কিন ব্র্যান্ডগুলো।
যেমন, ভারতে রয়েছে হোয়াটস্যাপের সবচেয়ে বেশি ব্যবহারকারী। অন্য যেকোনও ব্র্যান্ডের চেয়ে সেখানে ডোমিনোসের সবচেয়ে বেশি শাখা চালু হয়েছে। বিভিন্ন দোকানে কোকাকোলা ও পেপসির মতো পানীয়ের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। আর অ্যাপলের নতুন আউটলেট চালু হলে বা স্টারবাকস কোনও ডিসকাউন্ট দিলে মানুষ সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।
ভারতীয় রূপচর্চার ব্র্যান্ড ওয়াও স্কিন সায়েন্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মনীশ চৌধুরি লিংকড ইনে এক ভিডিও বার্তায় বলেন, দেশি কৃষক ও উদ্যোক্তাদের পর্যাপ্ত সমর্থন দেওয়া উচিত, যেন বিশ্ববাসীর কাছে ভারতীয় পণ্য ব্যবহারের চল শুরু হয়। উদাহরণ হিসেবে তিনি দক্ষিণ কোরিয়াকে টেনে বলেন, তাদের খাদ্য ও রূপচর্চা পণ্য বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।
উবারের মতো সেবা প্রদানকারী ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ড্রাইভ ইউ এর প্রধান নির্বাহী রাম শাস্ত্রী বলেছেন, ভারতের উচিত চীনের মতো নিজেদের টুইটার, গুগল, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক সেবা গড়ে তোলা।
উল্লেখ্য, স্থানীয় বাজারে দেশি ব্র্যান্ডগুলো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে টক্কর দিতে পারলেও, ভারতীয় পণ্য এখনও বৈশ্বিক চাহিদার শীর্ষে উঠতে পারেনি।
এ বিষয়ে ম্যাকডোনাল্ডস, কোকাকোলা, অ্যামাজন ও অ্যাপলের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া জানতে পারেনি রয়টার্স।
রবিবার বেঙ্গালুরুতে এক সভায় কোনও নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ না করে মোদি বলেন, এখন সময় ভারতের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
সেদিনই ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) ঘনিষ্ঠ সংগঠন স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ দেশজুড়ে ছোট ছোট সমাবেশ করে মার্কিন ব্র্যান্ড বয়কটের ডাক দেয়। সংগঠনের সহ-সমন্বয়ক অশ্বিনী মহাজন বলেন, এটি জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের আহ্বান। তিনি একটি তালিকা শেয়ার করেন, যেখানে বিদেশি পণ্যের বিকল্প ভারতীয় ব্র্যান্ডের নাম রয়েছে।
এদিকে দিল্লিতে সোমবার টেসলা তাদের দ্বিতীয় শোরুম চালু করেছে, যেখানে ভারতীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
তবে পাল্টাপাল্টি উদ্যোগ নিয়ে সবাই খুব খুশি নন। উত্তরপ্রদেশের লখনৌতে ম্যাকডোনাল্ডসের এক আউটলেটে কফি খেতে আসা রজাত গুপ্ত বলেন, শুল্ক কূটনীতির বিষয়, আমার ম্যাকপাফ আর কফিকে এতে টানা উচিত নয়।
তথ্যসূত্র: রয়টার্স