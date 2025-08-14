পাকিস্তানে ফাঁকা গুলি ছুড়ে স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন করতে গিয়ে তিনজন নিহত এবং ৬০ জনের বেশি আহত হয়েছেন। দেশটির এক কর্মকর্তার বরাতে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও নিউজের প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানা গেছে।
জিও নিউজ জানায়, নিহতদের মধ্যে আট বছরের এক বালিকা এবং এক বৃদ্ধ রয়েছেন। করাচি শহরের ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় এসব মৃত্যু হয়েছে।
ছিটকে আসা গুলিতে আজিজাবাদ এলাকায় ওই শিশু আর কোরাঙ্গিতে স্টেফান নামের বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। শহরব্যাপী আরও ৬৪ জন মানুষ আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
আজ ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন করছেন পাকিস্তানবাসী। উদ্যাপনকালে গুলি চালানোর ঘটনায় কয়েক ডজন মানুষ আহত হওয়ার তথ্য জানিয়েছে স্থানীয় উদ্ধার কর্মকর্তারা। এই প্রথাকে বেপরোয়া এবং বিপজ্জনক হিসেবে তিরস্কার করে নিরাপদ কোনও পদ্ধতিতে স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন করতে জনগণকে আহ্বান জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
হতাহতের ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ফাঁকা গুলির সঙ্গে জড়িত সবার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে তারা।
পাকিস্তানি আরেক সংবাদমাধ্যম এআরআই নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছর জানুয়ারিতে করাচিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ৪২ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও ২৩৩ জন।
এসব মৃত্যুর মধ্যে অন্তত পাঁচজন ডাকাতি ঠেকাতে গিয়ে হত্যার শিকার হন। এছাড়া, একাধিক ঘটনায় ফাঁকা গুলির আঘাতে নিহতের খবর রয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, এসব হত্যার ঘটনায় ডাকাতি প্রচেষ্টা, ব্যক্তিগত শত্রুতাসহ একাধিক কারণ খুঁজে পেয়েছে স্থানীয় পুলিশ কার্যালয়।
এর আগে গত বছর একইভাবে স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন করতে গিয়ে করাচিতে অন্তত ৯৫ জন আহত হয়েছিলেন। এর আগের বছর সংখ্যাটি ছিল ৮০।