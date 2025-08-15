X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পুতিন আমার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করবেন না: ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৪আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৪
ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভ্লাদিমির পুতিন। ফাইল ছবি: রয়টার্স

ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান নিয়ে আলোচনা করতে শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বৈঠকে বসতে যাচ্ছে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি ওভাল অফিসের হাল না ধরলে এতোদিনে পুরো ইউক্রেন দখল করে ফেলতেন পুতিন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

হোয়াইট হাউজে বৃহস্পতিবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, আমি প্রেসিডেন্টের পদে না থাকলে পুতিন পুরো ইউক্রেন দখল করে ফেলতেন বলে আমার ধারণা। কিন্তু এখন আমি প্রেসিডেন্ট আর তিনি আমার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করবেন না।

বৈঠক ফলপ্রসূ হবে কিনা, তা বুঝতে তার কয়েক মিনিটের বেশি সময় প্রয়োজন হবে না দাবি করে ট্রাম্প আরও বলেন, আলোচনা সুষ্ঠু না হলে তা দ্রুতই স্থগিত করে দেওয়া হবে।

গত সপ্তাহে অনেকটা আকস্মিকভাবেই পুতিনের সঙ্গে আলাস্কায় বৈঠকের ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের ভালোর জন্যই কিছু ভূমির মালিকানা বদলের প্রয়োজন হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।

ভূখণ্ডের অধিকার পরিবর্তনে মতো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির অংশগ্রহণ না থাকায় এই নিয়ে হয় ব্যাপক সমালোচনা।

তবে প্রথম দফার আলোচনা ফলপ্রসূ হলে এরপর জেলেনস্কির সঙ্গে পুতিনের একটি বৈঠক আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, তার আলাস্কা বৈঠকের প্রধান লক্ষ্য হলো পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠকের ক্ষেত্র তৈরি করা। সব ঠিক থাকলে যত দ্রুত সম্ভব, দ্বিতীয় দফার বৈঠক আয়োজন করা হবে এবং উভয় পক্ষ চাইলে তিনি সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউজের সংবাদ সম্মেলনের আগে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছেন, আলোচনা সুষ্ঠু হলে আরেকটি বৈঠক আয়োজনের জন্য জেলেনস্কিকে কল করবেন। তবে আলাস্কার বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার ২৫ শতাংশ আশঙ্কা রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

/এসকে/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্ররাশিয়াভ্লাদিমির পুতিনইউক্রেনডোনাল্ড ট্রাম্পরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধভলোদিমির জেলেনস্কিবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনবাংলাদেশে বিপ্লবের এক বছর, আশা পরিণত হচ্ছে হতাশায়
ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে বন্যা ও ভূমিধস, ৬০ জনের মৃত্যু, শতাধিক নিখোঁজ
সিরিয়ার গণহত্যায় যুদ্ধাপরাধ হওয়ার সম্ভাবনা: জাতিসংঘ
সর্বশেষ খবর
আল নাসরের গ্রুপে ভারতীয় ক্লাব, রোনালদো কি ভারতে খেলবেন?
আল নাসরের গ্রুপে ভারতীয় ক্লাব, রোনালদো কি ভারতে খেলবেন?
নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে, বিলম্বিত করার মতো কোনও শক্তি নেই: প্রেস সচিব
নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে, বিলম্বিত করার মতো কোনও শক্তি নেই: প্রেস সচিব
খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মদিনে প্রধান উপদেষ্টার শুভেচ্ছা
খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মদিনে প্রধান উপদেষ্টার শুভেচ্ছা
উখিয়া সীমান্ত থেকে ৪ লাখ ৮০ হাজার  ইয়াবা উদ্ধার
উখিয়া সীমান্ত থেকে ৪ লাখ ৮০ হাজার  ইয়াবা উদ্ধার
সর্বাধিক পঠিত
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media