পুতিন আমার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করবেন না: ট্রাম্প

ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান নিয়ে আলোচনা করতে শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বৈঠকে বসতে যাচ্ছে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি ওভাল অফিসের হাল না ধরলে এতোদিনে পুরো ইউক্রেন দখল করে ফেলতেন পুতিন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।
হোয়াইট হাউজে বৃহস্পতিবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, আমি প্রেসিডেন্টের পদে না থাকলে পুতিন পুরো ইউক্রেন দখল করে ফেলতেন বলে আমার ধারণা। কিন্তু এখন আমি প্রেসিডেন্ট আর তিনি আমার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করবেন না।
বৈঠক ফলপ্রসূ হবে কিনা, তা বুঝতে তার কয়েক মিনিটের বেশি সময় প্রয়োজন হবে না দাবি করে ট্রাম্প আরও বলেন, আলোচনা সুষ্ঠু না হলে তা দ্রুতই স্থগিত করে দেওয়া হবে।
গত সপ্তাহে অনেকটা আকস্মিকভাবেই পুতিনের সঙ্গে আলাস্কায় বৈঠকের ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের ভালোর জন্যই কিছু ভূমির মালিকানা বদলের প্রয়োজন হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।
ভূখণ্ডের অধিকার পরিবর্তনে মতো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির অংশগ্রহণ না থাকায় এই নিয়ে হয় ব্যাপক সমালোচনা।
তবে প্রথম দফার আলোচনা ফলপ্রসূ হলে এরপর জেলেনস্কির সঙ্গে পুতিনের একটি বৈঠক আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, তার আলাস্কা বৈঠকের প্রধান লক্ষ্য হলো পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠকের ক্ষেত্র তৈরি করা। সব ঠিক থাকলে যত দ্রুত সম্ভব, দ্বিতীয় দফার বৈঠক আয়োজন করা হবে এবং উভয় পক্ষ চাইলে তিনি সেখানে উপস্থিত থাকবেন।
বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউজের সংবাদ সম্মেলনের আগে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছেন, আলোচনা সুষ্ঠু হলে আরেকটি বৈঠক আয়োজনের জন্য জেলেনস্কিকে কল করবেন। তবে আলাস্কার বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার ২৫ শতাংশ আশঙ্কা রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।