X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মানুষের ওপর কিছু চাপিয়ে দিই না: ড. ইউনূস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫০আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫০
ড. মুহাম্মদ ইউনূস। (ফাইল ছবি)

নিজের কোনও ইচ্ছা সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দেন না বলে দাবি করেছেন বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সম্প্রতি মালয়েশিয়া সফরে গিয়ে সেখানকার রাষ্ট্রীয় বার্তাসংস্থা বেরনামাতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি।

ড. ইউনূস বলেন, আমি নিজের কোনও কিছু চাপিয়ে দিই না। আমি সাধারণ মানুষের চাওয়া দেখার জন্য অপেক্ষা করি। এরপর সেটা বাস্তবায়নে সাহায্য করি।

দেশটির প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইবরাহিমের চলতি মাসের ১১ থেকে ১৩ তারিখ মালয়েশিয়া সফর করেন ড. ইউনূস। সে সময় দেওয়া সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ শনিবার (১৬ আগস্ট) প্রকাশ করেছে বেরনামা। এতে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেওয়া, সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তন আনা, সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত করাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে করা তার মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

দেশে যা হচ্ছে (সংস্কার কার্যক্রম), কোনও কিছুই তার স্বার্থে নয় বরং জনস্বার্থে দাবি করে ড. ইউনূস বলেন, এসব পরিবর্তন সাধারণ মানুষই চায়। তারা যেভাবে পরিবর্তন চায় আমি সেভাবে কেবল সাহায্য করছি।

ড. ইউনূস নিজেকে নেতা নয়, বরং দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার একজন তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে মনে করেন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি স্বীকার করেছেন, গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে বিশাল চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে।

প্রধান উপদেষ্টা অভিযোগ করেন, বাংলাদেশ থেকে যে উৎখাত হওয়া রাজনৈতিক শক্তি পুরো ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে।

স্বৈরাচারী শাসন ও ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনী ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশের অনেকেই গত ১০ থেকে ১৫ বছর ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টা। কিন্তু এবার সবাই তাদের নিজস্ব ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে জানিয়ে তিনি বলেন, ভাবুন, আপনার বয়স ১৮ বছর এবং আপনি ভোট দেওয়ার জন্য উদ্দীপ্ত। কিন্তু ঠিকঠাক মতো নির্বাচন কখনও হয়নি বিধায় আপনি ভোট দেওয়ার সুযোগও পাননি। তবে ১৫ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো তারা এবার ভোট দেবে।

/এসকে/
বিষয়:
নির্বাচনমালয়েশিয়াবিশ্ব সংবাদড. মুহাম্মদ ইউনূসসংস্কার
সম্পর্কিত
ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক নিয়ে যা বললেন পুতিন
পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠকের ইঙ্গিত দিলেন ট্রাম্প
ইউক্রেনে যুদ্ধ সমাপ্তির বিষয়ে অগ্রগতি ছাড়াই শেষ হলো ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক
সর্বশেষ খবর
মাইনর ক্রিকেট লিগে আটলান্টায় ‘জাদু’ দেখাবেন সাকিব
মাইনর ক্রিকেট লিগে আটলান্টায় ‘জাদু’ দেখাবেন সাকিব
ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক নিয়ে যা বললেন পুতিন
ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক নিয়ে যা বললেন পুতিন
এক যাত্রীছাউনি নিয়ে দুই ঘণ্টা সংঘর্ষ, আহত ১৫
এক যাত্রীছাউনি নিয়ে দুই ঘণ্টা সংঘর্ষ, আহত ১৫
লিভারপুলের সঙ্গে লেওনির ছয় বছরের চুক্তি
লিভারপুলের সঙ্গে লেওনির ছয় বছরের চুক্তি
সর্বাধিক পঠিত
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানালেন শাকিব খান
বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানালেন শাকিব খান
ধানমন্ডি ৩২ ঘিরে সতর্কতা, আ.লীগ সন্দেহ হলেই ধাওয়া
ধানমন্ডি ৩২ ঘিরে সতর্কতা, আ.লীগ সন্দেহ হলেই ধাওয়া
পরিবারের সঙ্গে থাকা শিশুটি হাউজবোট থেকে পড়ে গেলো টাঙ্গুয়ার হাওরে
পরিবারের সঙ্গে থাকা শিশুটি হাউজবোট থেকে পড়ে গেলো টাঙ্গুয়ার হাওরে
তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে নতুন আধিপত্যের পথে বাংলাদেশ
তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে নতুন আধিপত্যের পথে বাংলাদেশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media