শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
কলকাতায় ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’-এর ট্রেলার লঞ্চে বাধা, ক্ষুব্ধ বিবেক অগ্নিহোত্রী

রক্তিম দাশ, কলকাতা
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৭আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৭
অগ্নিহোত্রী অভিযোগ করেছেন, চাপের ফলে অনুষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে

চলচ্চিত্র ও রাজনীতি ফের এক সুতোয় বাঁধা পড়লো। কলকাতায় বহুল আলোচিত ছবি ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’-এর ট্রেলার লঞ্চ ঘিরে তৈরি হলো প্রবল বিতর্ক। শুক্রবার শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে আয়োজিত ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠান আচমকাই বাতিল হয়ে যায়। এর পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন ছবির পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী।

অগ্নিহোত্রী অভিযোগ করেন, কোনও অজ্ঞাত মহল থেকে চাপের ফলে অনুষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি দেশের বহু প্রান্তে এই ছবির প্রচার করেছি, কোথাও কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এসে দেখি আলাদা পরিস্থিতি। এ যেন আরেকটা দেশ! সংবিধান কি এখানে আলাদা? এভাবে চলচ্চিত্রকে ঠেকানো মানে মানুষের সত্য জানার অধিকারকে কেড়ে নেওয়া।

পরিচালক আরও তীব্র ভাষায় মন্তব্য করেন, সত্যজিৎ রায়ের শহরে যদি সিনেমার কণ্ঠরোধ হয়, তবে সেটা গণতন্ত্রের পক্ষে ভয়ংকর সংকেত। আমাদের সিনেমা ইতিহাস রচনার জন্য, মানুষের চোখে চোখ রেখে সত্য বলার জন্য। আমি এই ধরনের তোলাবাজি বা হুমকির কাছে মাথা নত করব না।

অন্যদিকে হোটেল কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, অনুষ্ঠান বাতিলের জন্য তারা দায়ী নয়। তাদের কথায়, আমরা কেবলমাত্র আলোচনা করতে গিয়েছিলাম, কোনও চাপ প্রয়োগ করা হয়নি। তবে এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন পরিচালক।

চলচ্চিত্রটির কাহিনি পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাস ও সহিংসতার পটভূমিকে কেন্দ্র করে রচিত। শরণার্থী সংকট, রাজনৈতিক সন্ত্রাস, মতাদর্শের সংঘাত এবং সাধারণ মানুষের যন্ত্রণাকে কেন্দ্র করেই গল্প এগিয়েছে। সমালোচকদের মতে, এই সংবেদনশীল বিষয়বস্তুই বিতর্কের মূল কারণ।

রাজনৈতিক মহলেও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিরোধী দলের এক নেতা বলেন, এ রাজ্যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আজ প্রশ্নের মুখে। যে কোনও শিল্পীর নিজের কাজ প্রকাশের অধিকার রয়েছে। সেটাকে বাধা দেওয়া মানে গণতন্ত্রকে বাধা দেওয়া।

অপরদিকে শাসক দলের এক মুখপাত্র পাল্টা জবাব দিয়ে বলেছেন, এ সবই ইচ্ছাকৃত বিতর্ক। ছবিকে ঘিরে অকারণে রাজনীতি করা হচ্ছে।

প্রেক্ষাগৃহে ছবির মুক্তির আগে এমন বিতর্ক যে আলোড়ন সৃষ্টি করবে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’ আগামী ৫ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাচ্ছে।

এশিয়াপশ্চিমবঙ্গকলকাতা
