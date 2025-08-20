X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আফগানিস্তানে বাস-ট্রাক-মোটরসাইকেল ত্রিমুখী সংঘর্ষ, ১৭ শিশুসহ নিহত ৭৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২০ আগস্ট ২০২৫, ০৯:১৫আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ০৯:১৫
আফগানিস্তানে সড়ক দুর্ঘটনা প্রায় নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ফাইল ছবি: এপি

আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ হেরাতে এক সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ৭৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে কাবুলগামী একটি বাসের সঙ্গে একটি ট্রাক ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

হেরাতের তথ্য ও সংস্কৃতি অধিদফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত তালেবান কর্মকর্তা আহমাদুল্লাহ মোত্তাকি জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার শিকার বাসটি ইরান থেকে বিতাড়িত আফগানদের বহন করছিল। বাসে থাকা সব যাত্রী এবং সংঘর্ষের শিকার অন্য বাহনের অন্তত দুজনের মৃত্যু হয়েছে।

নিহতদের মধ্যে অন্তত ১৭ জন শিশু ছিল বলে বিবিসি পশতুর প্রতিনিধি জানিয়েছেন।

স্থানীয় পুলিশের বরাতে ফরাসি বার্তাসংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, বাস চালকের খামখেয়ালিপনা ও মাত্রাতিরিক্ত গতির কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে।

আফগানিস্তানে সড়ক দুর্ঘটনা প্রায় নিয়মিত আপদ। কয়েক দশকের সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট এবং ট্র্যাফিক আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ না হওয়াই এর অন্যতম কারণ।

গত শতাব্দীর ৭০ এর দশক থেকে লাখ লাখ আফগান নাগরিক ইরান ও পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছে। বিশেষ করে ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত আগ্রাসন ও ২০২১ সালে তালেবানের ক্ষমতা দখলের পর থেকে এই ঢল বাড়ে। এর ফলে ইরানে অভিবাসীবিরোধী মনোভাব তীব্র হয় এবং আফগানদের প্রতি বৈষম্য বাড়তে থাকে।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নথিবিহীন আফগানদের তাড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে শক্ত অবস্থান নিয়েছে তেহরান।

এর আগে, জুলাই মাসের মধ্যে নথিহীন আফগানদের স্বেচ্ছায় দেশ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছিল তেহরান। তবে জুনে ইসরায়েলের সঙ্গে কথিত ১২ দিনের যুদ্ধের পর দেশটি নিরাপত্তা হুমকির অভিযোগ তুলে জোরপূর্বক লাখ লাখ আফগানকে বের করে দিয়েছে।

জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, শুধু জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত ইরান ছেড়েছে ১৫ লাখের বেশি আফগান, যাদের অনেকে কয়েক পুরুষ ধরে সেখানে বাস করছিলেন।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, বর্তমান তালেবান শাসনের অধীনে থাকা আফগানিস্তানের সামর্থ্য নেই ফিরে আসা বিপুলসংখ্যক নাগরিককে পুনর্বাসিত করার। দেশটি ইতোমধ্যেই পাকিস্তান থেকে ফেরত আসা অভিবাসীর চাপে হিমশিম খাচ্ছে।

/এসকে/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনাআফগানিস্তানবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
যুদ্ধ বন্ধে কূটনৈতিক উদ্যোগের মধ্যেই ইউক্রেনজুড়ে রুশ হামলা
গাজায় ফিলিস্তিনিদের আশ্রয়কেন্দ্রে ইসরায়েলের হামলা
মোটরসাইকেলে কাভার্ডভ্যানের চাপায় শ্যালিকা-দুলাভাই নিহত
সর্বশেষ খবর
ডিএসসিসির জায়গা দখল করে রাতারাতি অবৈধ ইটের স্থাপনা নির্মাণ
ডিএসসিসির জায়গা দখল করে রাতারাতি অবৈধ ইটের স্থাপনা নির্মাণ
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
র‍্যাগিং বন্ধে কঠোর অবস্থানে গোবিপ্রবি প্রশাসন
র‍্যাগিং বন্ধে কঠোর অবস্থানে গোবিপ্রবি প্রশাসন
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামকে ছুটিতে পাঠানো হলো
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামকে ছুটিতে পাঠানো হলো
সর্বাধিক পঠিত
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
পদত‍্যাগ করলেন প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না
পদত‍্যাগ করলেন প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না
দ্রুত চুল গজাতে সাহায্য করে এই ৫ ভিটামিন
দ্রুত চুল গজাতে সাহায্য করে এই ৫ ভিটামিন
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগে বরিশালে মহিউদ্দিন রনির বিরুদ্ধে মামলা
চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগে বরিশালে মহিউদ্দিন রনির বিরুদ্ধে মামলা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media