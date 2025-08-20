নিজ বাসভবনে হামলার শিকার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী

নিজ বাসভবনে প্রতি সপ্তাহেই জনগণের অভাব-অভিযোগ জানার জন্য বৈঠক (জনসুনওয়াই) ডাকেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত। সেরকম একটা অধিবেশনেই বুধবার (২০ আগস্ট) সকালে তার ওপর হামলা চালিয়েছে রাজেশ সাকারিয়া নামের ব্যক্তি। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীরা তৎক্ষণাৎ হামলাকারীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে গেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ খবর জানিয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানে জানা গেছে, কয়েকটি কাগজ হাতে নিয়ে রেখা গুপ্তের সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে যায় রাজেশ। কথা বলার এক পর্যায়ে হুট করেই মুখ্যমন্ত্রীকে চড় মেরে বসে রাজেশ। এরপর তার চুলের মুঠি ধরে এলোপাতাড়ি মারতে থাকে।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, হামলাকারী গুজরাট অঙ্গরাজ্যের রাজকোট শহরের বাসিন্দা। তার মা ভানুর বয়ানে জানা যায়, কুকুরের প্রতি রাজেশের মমতা আছে। কিন্তু পথ কুকুর ধরে শেল্টারে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ আদালত থেকে সম্প্রতি একটি আদেশ জারি করা হয়, যা রাজেশকে ক্ষুব্ধ করে তোলে।
রেখা গুপ্তের বাসভবন ও আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ যাচাই করে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে দাবি করা হয়, হামলাটি ছিল পূর্বপরিকল্পিত। অন্তত ২৪ ঘণ্টা আগে থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি রেকি করতে দেখা গেছে রাজেশকে।
হামলার পেছনে রাজনৈতিক চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছেন ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। দিল্লির মন্ত্রী মানজিদার সিং সিরসা বলেছেন, মাঠ পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাজ প্রতিপক্ষের সহ্য হচ্ছে না।
বিজেপির জ্যেষ্ঠ নেতা হরিশ খুরান্না বলেছেন, সভায় উপস্থিত এক ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রীর ওপর হামলা করে বসে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। মুখ্যমন্ত্রী এখন চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে আছেন। হামলাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কিনা, তা তদন্ত করে দেখতে হবে।
হামলার নিন্দা জানিয়েছেন বিরোধীদল আম আদমি পার্টির নেতা ও সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আতিশি। তিনি বলেন, গণতন্ত্রে মতবিরোধ ও প্রতিবাদের জায়গা আছে, কিন্তু সহিংসতার কোনও স্থান নেই। দিল্লি পুলিশের উচিত দ্রুততম সময়ে অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।