X
শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইসরায়েল পুনরায় আলোচনা শুরু করবে: নেতানিয়াহু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২২ আগস্ট ২০২৫, ০৯:২৪আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ০৯:২৪
ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ফাইল ছবি: রয়টার্স

গাজায় প্রায় দু বছর ধরে চলা যুদ্ধের অবসান ও জিম্মিদের মুক্তির জন্য অবিলম্বে  ইসরায়েলে আলোচনায় বসবে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তবে তিনি শর্ত দেন, যে কোনও সিদ্ধান্ত তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

গাজার সীমান্তের কাছে বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ইসরায়েলি সেনাদের উদ্দেশে নেতানিয়াহু বলেন, তিনি হামাসকে পরাজিত করা ও গাজা সিটি দখলের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অটল আছেন।

তিনি আরও বলেন, একই সময়ে আমি অবিলম্বে আলোচনার নির্দেশ দিয়েছি, যাতে আমাদের সব জিম্মির মুক্তি ও যুদ্ধের সমাপ্তি হয়, তবে সেটি ইসরায়েলের গ্রহণযোগ্য শর্তে হতে হবে। আমরা এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে।

মিশর ও কাতারের উপস্থাপিত সাময়িক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে বক্তব্য দিলেন নেতানিয়াহু। আলোচনার স্থান নির্ধারণ হলেই ইসরায়েলি প্রতিনিধিরা আলোচনায় যোগ দেবে বলে এক ইসরায়েলি কর্মকর্তা জানান।

গাজা সিটি দখলের পরিকল্পনাটি চলতি মাসের শুরুতে নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে, যার নেতৃত্বে আছেন নেতানিয়াহু। যদিও ইসরায়েলের অনেক ঘনিষ্ঠ মিত্র সরকারকে পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছে।

তার সর্বশেষ বক্তব্য ইঙ্গিত করে, ইসরায়েলি সরকারের দৃষ্টিতে যে কোনও চুক্তির শর্তে অবশ্যই ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে অপহৃত জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের বিশ্বাস, এদের মধ্যে মাত্র ২০ জন এখনও জীবিত আছেন।

বর্তমান প্রস্তাবে ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতি, গাজায় হামাসের হাতে থাকা ১০ জন জীবিত জিম্মি ও ১৮ জনের মৃতদেহ ফেরত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর বিনিময়ে ইসরায়েল প্রায় ২০০ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেবে। যুদ্ধবিরতি শুরু হলে উভয় পক্ষ স্থায়ী অস্ত্রবিরতির জন্য আলোচনা চালিয়ে যাবে, যেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে বাকি জিম্মিদের ফেরত আনা।

/এসকে/
বিষয়:
গাজাফিলিস্তিনইসরায়েলহামাসবেনিয়ামিন নেতানিয়াহুবিশ্ব সংবাদইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধ
সম্পর্কিত
ভারতে ৫ ও ১৮ শতাংশ হারে জিএসটি, মদ-সিগারেটে বাড়তি কর
অপ্রত্যাশিত তিব্বত সফরে ঐক্যের আহ্বান শি’র
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন, নতুন সরকারে কোনও দায়িত্বে থাকবো না: ড. ইউনূস
সর্বশেষ খবর
২০২৭ বিশ্বকাপে কোন দেশে কয়টি খেলা, জানালো দক্ষিণ আফ্রিকা
২০২৭ বিশ্বকাপে কোন দেশে কয়টি খেলা, জানালো দক্ষিণ আফ্রিকা
‘বগুড়া সাহিত্য উৎসব’ শুরু আজ
‘বগুড়া সাহিত্য উৎসব’ শুরু আজ
মাঠে ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রাঘাতে প্রাণ গেলো ব্যবসায়ীর
মাঠে ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রাঘাতে প্রাণ গেলো ব্যবসায়ীর
গোপালগঞ্জে একসঙ্গে আ.লীগের ৮ নেতার পদত্যাগের ঘোষণা
গোপালগঞ্জে একসঙ্গে আ.লীগের ৮ নেতার পদত্যাগের ঘোষণা
সর্বাধিক পঠিত
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
কিন্ডারগার্টেন শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি
উচ্চ আদালতের রায়ের আগে প্রাথমিক বৃত্তিতে কিন্ডারগার্টেন নিয়ে সমাধান নেইকিন্ডারগার্টেন শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
সাদাপাথর লুট: আ.লীগ-বিএনপি-জামায়াত ও এনসিপিসহ ৪২ জনের তালিকা প্রকাশ
সাদাপাথর লুট: আ.লীগ-বিএনপি-জামায়াত ও এনসিপিসহ ৪২ জনের তালিকা প্রকাশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media