ইসরায়েল পুনরায় আলোচনা শুরু করবে: নেতানিয়াহু

গাজায় প্রায় দু বছর ধরে চলা যুদ্ধের অবসান ও জিম্মিদের মুক্তির জন্য অবিলম্বে ইসরায়েলে আলোচনায় বসবে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তবে তিনি শর্ত দেন, যে কোনও সিদ্ধান্ত তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
গাজার সীমান্তের কাছে বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ইসরায়েলি সেনাদের উদ্দেশে নেতানিয়াহু বলেন, তিনি হামাসকে পরাজিত করা ও গাজা সিটি দখলের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অটল আছেন।
তিনি আরও বলেন, একই সময়ে আমি অবিলম্বে আলোচনার নির্দেশ দিয়েছি, যাতে আমাদের সব জিম্মির মুক্তি ও যুদ্ধের সমাপ্তি হয়, তবে সেটি ইসরায়েলের গ্রহণযোগ্য শর্তে হতে হবে। আমরা এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে।
মিশর ও কাতারের উপস্থাপিত সাময়িক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে বক্তব্য দিলেন নেতানিয়াহু। আলোচনার স্থান নির্ধারণ হলেই ইসরায়েলি প্রতিনিধিরা আলোচনায় যোগ দেবে বলে এক ইসরায়েলি কর্মকর্তা জানান।
গাজা সিটি দখলের পরিকল্পনাটি চলতি মাসের শুরুতে নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে, যার নেতৃত্বে আছেন নেতানিয়াহু। যদিও ইসরায়েলের অনেক ঘনিষ্ঠ মিত্র সরকারকে পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছে।
তার সর্বশেষ বক্তব্য ইঙ্গিত করে, ইসরায়েলি সরকারের দৃষ্টিতে যে কোনও চুক্তির শর্তে অবশ্যই ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে অপহৃত জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের বিশ্বাস, এদের মধ্যে মাত্র ২০ জন এখনও জীবিত আছেন।
বর্তমান প্রস্তাবে ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতি, গাজায় হামাসের হাতে থাকা ১০ জন জীবিত জিম্মি ও ১৮ জনের মৃতদেহ ফেরত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর বিনিময়ে ইসরায়েল প্রায় ২০০ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেবে। যুদ্ধবিরতি শুরু হলে উভয় পক্ষ স্থায়ী অস্ত্রবিরতির জন্য আলোচনা চালিয়ে যাবে, যেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে বাকি জিম্মিদের ফেরত আনা।