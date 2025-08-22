X
শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক বিজিবি সদস্য

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২২ আগস্ট ২০২৫, ১০:৫৩আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১০:৫৩
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত। (ফাইল ছবি)

বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) এক সদস্যকে ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটকের দাবি করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেশটির সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ খবর জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিএসএফ এক সশস্ত্র বাংলাদেশি সীমান্তরক্ষীকে আটক করেছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ওই সদস্য ত্রিপুরার সেপাহিজলা জেলার কামঠানা গ্রাম হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করেছিলেন।

বিএসএফের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার বিকেলে মধুপুর থানার আওতাধীন কামঠানা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আটক সদস্যের নাম মোহাম্মদ মিরাজ ইসলাম। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাদলা এলাকায় দায়িত্ব পালনরত বিজিবির ৬০তম ব্যাটালিয়নের সদস্য।

মিরাজকে কামঠানা বিএসএফ ক্যাম্পে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বিএসএফের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তিনি অস্ত্রসজ্জিত ছিলেন। তার উদ্দেশ্য কী ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্থানীয় কর্মকর্তাদের বরাতে এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, মিরাজ এবং আরেক বিজিবি সদস্য সীমান্তের ১৩৬-১৩৭ নম্বর গেট দিয়ে ভারতের প্রায় ১০০ মিটার ভেতরে প্রবেশ করেন এবং একটি চা-বাগানে ঢুকে পড়েন। বিএসএফ সদস্যরা বিষয়টি টের পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তারা মিরাজকে আটক করতে পারলেও অপর সদস্য সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যেতে সক্ষম হন।

এদিকে বিএসএফ ও বিজিবির শীর্ষপর্যায়ে টেলিফোনে যোগাযোগ হয়েছে। শুক্রবার পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসার সম্ভাবনা রয়েছে।

/এসকে/
বিষয়:
ভারতবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
রাশিয়ার পক্ষে লড়াই করা সেনাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিম
ইসরায়েল পুনরায় আলোচনা শুরু করবে: নেতানিয়াহু
ভারতে ৫ ও ১৮ শতাংশ হারে জিএসটি, মদ-সিগারেটে বাড়তি কর
সর্বশেষ খবর
যে ৫ ধরনের মানুষকে এড়িয়ে চলা জরুরি
যে ৫ ধরনের মানুষকে এড়িয়ে চলা জরুরি
নিয়মিত লিখতে হবে, খারাপ হলেও লিখতে হবে : ইয়ায়েল ভ্যান ডার ওয়ুডেন
সাক্ষাৎকারনিয়মিত লিখতে হবে, খারাপ হলেও লিখতে হবে : ইয়ায়েল ভ্যান ডার ওয়ুডেন
রাশিয়ার পক্ষে লড়াই করা সেনাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিম
রাশিয়ার পক্ষে লড়াই করা সেনাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিম
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
সর্বাধিক পঠিত
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
কিন্ডারগার্টেন শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি
উচ্চ আদালতের রায়ের আগে প্রাথমিক বৃত্তিতে কিন্ডারগার্টেন নিয়ে সমাধান নেইকিন্ডারগার্টেন শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media