ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক বিজিবি সদস্য

বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) এক সদস্যকে ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটকের দাবি করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেশটির সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ খবর জানিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, বিএসএফ এক সশস্ত্র বাংলাদেশি সীমান্তরক্ষীকে আটক করেছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ওই সদস্য ত্রিপুরার সেপাহিজলা জেলার কামঠানা গ্রাম হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করেছিলেন।
বিএসএফের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার বিকেলে মধুপুর থানার আওতাধীন কামঠানা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আটক সদস্যের নাম মোহাম্মদ মিরাজ ইসলাম। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাদলা এলাকায় দায়িত্ব পালনরত বিজিবির ৬০তম ব্যাটালিয়নের সদস্য।
মিরাজকে কামঠানা বিএসএফ ক্যাম্পে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বিএসএফের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তিনি অস্ত্রসজ্জিত ছিলেন। তার উদ্দেশ্য কী ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
স্থানীয় কর্মকর্তাদের বরাতে এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, মিরাজ এবং আরেক বিজিবি সদস্য সীমান্তের ১৩৬-১৩৭ নম্বর গেট দিয়ে ভারতের প্রায় ১০০ মিটার ভেতরে প্রবেশ করেন এবং একটি চা-বাগানে ঢুকে পড়েন। বিএসএফ সদস্যরা বিষয়টি টের পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তারা মিরাজকে আটক করতে পারলেও অপর সদস্য সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যেতে সক্ষম হন।
এদিকে বিএসএফ ও বিজিবির শীর্ষপর্যায়ে টেলিফোনে যোগাযোগ হয়েছে। শুক্রবার পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসার সম্ভাবনা রয়েছে।