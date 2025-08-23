X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
যুক্তরাষ্ট্রে পর্যটকবাহী বাস উল্টে নিহত ৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪১আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪১
দুর্ঘটনাস্থল থেকে। ছবি: দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস

যুক্তরাষ্ট্রে নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে পর্যটকবাহী বাস দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় পুলিশের বরাতে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

বাফেলো শহর থেকে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার পূর্বে পেমব্রোক শহরের কাছে শুক্রবার (২২ আগস্ট) দুপুরের পর এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে অ্যাম্বুলেন্স ও চিকিৎসায় সহায়ক হেলিকপ্টার পাঠানো হয়।

নিউ ইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকল জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার শিকার পর্যটকদের উদ্ধার ও সহায়তায় কাজ করছেন স্থানীয় কর্মকর্তারা।

বাসটিতে ৫২ জন আরোহী ছিলেন। বেশির ভাগই ছিলেন ভারত, চীন ও ফিলিপাইনের পর্যটক। তাদের বয়স এক থেকে ৭৪ বছরের মধ্যে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

নিহতদের মধ্যে একটি শিশু রয়েছে জানালেও পরে তথ্যটি সংশোধন করে পুলিশ।

পুলিশ বলেছে, দুর্ঘটনার শিকার বাহনটি যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা সীমান্তের নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে নিউইয়র্ক সিটিতে ফিরছিল। পথে ‘নিউইয়র্ক স্টেট থ্রুওয়ে’তে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি উল্টে যায়।

পুলিশ আরও জানায়, দুর্ঘটনার সময় বাস থেকে ছিটকে পড়েন কয়েকজন যাত্রী। ধারণা করা হচ্ছে, তাদের অধিকাংশই সিটবেল্ট পরা ছিলেন না। অন্য যাত্রীরা কয়েক ঘণ্টা বাসটির ভেতরে আটকে ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্য পুলিশের ট্রুপ কমান্ডার মেজর আন্দ্রে রে বলেন, দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত, যান্ত্রিক ত্রুটি ও চালকের অক্ষমতাকে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ বলে মনে করা হচ্ছে না।

/এসকে/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রসড়ক দুর্ঘটনানিউ ইয়র্কবিশ্ব সংবাদ
