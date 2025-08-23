ধৈর্য হারাচ্ছেন ট্রাম্প, আবারও রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞার হুমকি

ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী দুসপ্তাহের মধ্যে শান্তি আলোচনায় পর্যাপ্ত অগ্রগতি না হলে রাশিয়ার ওপর আবারও নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়েছেন তিনি। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের এক সপ্তাহ পর শুক্রবার (২২ আগস্ট) সতর্ক করে ট্রাম্প বলেছেন, আমাদের পরবর্তী করণীয় বিষয়ে আমি একটি সিদ্ধান্ত নেব। সেটা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। হতে পারে তাদের (রাশিয়া) ওপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা বা চড়া শুল্ক বা দুটোই চাপানো হবে। আবার এমনও হতে পারে, আমরা কিছুই করব না, আর তাদের বলব, তোমাদের লড়াই তোমরা লড়ো গিয়ে।
চলতি সপ্তাহে এক রুশ হামলায় ইউক্রেনে অবস্থিত মার্কিন কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কয়েকজন কর্মী আহত হন। ওই ঘটনার জন্যও মস্কোর ওপর রুষ্ট হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন ট্রাম্প।
তিনি বলেন, আমি এটা (হামলা) নিয়ে, এমনকি যুদ্ধের কোনও কিছু নিয়েই একদম সন্তুষ্ট নই।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি শুক্রবার ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুটের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন, রাশিয়া তার সঙ্গে পুতিনের বৈঠক ঠেকাতে মরিয়া। তিনি বলেন, এই বৈঠকই যুদ্ধ শেষ করার একমাত্র উপায়। তারা যুদ্ধ শেষ করতে না চাইলে বৈঠক এড়ানোর অজুহাত খুঁজবে।
এদিকে, রুশ প্রেসিডেন্টের দিক থেকে আলোচনায় আপত্তি নেই দাবি করে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ বলেন, পুতিন বৈঠকে রাজি। তবে বৈঠকের কোনও আলোচ্যসূচি তৈরি হয়নি।
ট্রাম্প বলেছেন, ১৫ আগস্ট আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের পর সোমবার টেলিফোনে কথা বলে তিনি পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠকের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। শুক্রবার সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি বলেন, দেখা যাক, পুতিন ও জেলেনস্কি একসঙ্গে কাজ করতে পারেন কিনা। তারা অনেকটা তেল আর ভিনেগারের মতো।
ওই দিনই একটি পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র পর্যবেক্ষণে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্পের প্রশংসা করে পুতিন বলেন, ট্রাম্পের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া সম্পর্কে নতুন মোড় নিচ্ছে। এখন আমরা সুড়ঙ্গের শেষে আলোর রেশ দেখতে পাচ্ছি। আলাস্কায় আমাদের একটি অত্যন্ত ভালো, তাৎপর্যপূর্ণ ও খোলামেলা বৈঠক হয়েছে।