X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভারত থেকে ‘ফেরত পাঠানো’ নারী অনুপ্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশে গ্রেফতার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৪:২৮আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৩৩
সোনালি বিবি ও তার স্বামী দানিশ। ছবি: দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

আইনি জটিলতায় কার্যত রাষ্ট্রহীন অবস্থায় আছেন সোনালি বিবি। আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা ২৯ বছর বয়সী এই নারীকে ভারত থেকে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে, অনুপ্রবেশের অভিযোগে বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) তাদের গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশ পুলিশ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এ খবর জানিয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশ জানিয়েছে, সোনালি বিবি, তার ছেলে এবং স্বামীকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা থেকে আটক করা হয়। একই জেলা থেকে অনুপ্রবেশের অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গের সুইটি বিবি ও তার দুই ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সোনালি বিবির পৈত্রিক বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে হলেও কয়েক সপ্তাহ আগে তাকে দিল্লি থেকে আটক করে সপরিবারে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। তারা দুই দশক ধরে জীবিকার জন্য দিল্লির বাসিন্দা। তার পরিবারের সদস্যরা সেখানে ভাঙারি কুড়ানো এবং গৃহকর্মীর কাজ করতেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর পর একটি অজ্ঞাতনামা স্থানে সোনালি ও অন্যরা সাহায্যের জন্য কাকুতি-মিনতি করছেন।

সোনালির মতোই সুইটি বিবির পৈতৃক বাড়িও বীরভূম জেলায়। দুই নাবালক ছেলেসহ এই পরিবারকেও প্রায় একই সময়ে আটক করা হয়। উভয় পরিবারকে প্রথমে দিল্লির কে এন কাতজু মার্গ থানায় আটক রাখা হয়েছিল। পরে তাদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের পুলিশ সুপার রেজাউল করিম ফোনে দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেন, গ্রেফতারকৃতদের ভারতের আসাম সীমান্তবর্তী কুড়িগ্রাম থেকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হয়েছিল। এরপর তারা কিছুদিন ঢাকায় কাটিয়েছেন। সেখানে বেশির ভাগ সময় রাস্তার ওপর থেকেছেন। গত এক মাস ধরে তারা চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় থাকছিলেন।

পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, সোনালি ও তার পরিবারের কাছ থেকে ভারতীয় নথিপত্র পাওয়া গেছে। আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী সব আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। যেহেতু এখানে নারী ও শিশু রয়েছে, তাই আমরা বিষয়টি যথাযথ সম্মান ও সহানুভূতির সঙ্গে সামাল দিচ্ছি।

তাদের গ্রেফতারের ঘটনা যখন সামনে এলো, তখন কলকাতা হাইকোর্টে এই দুই নারীর পরিবারের দায়ের করা হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের শুনানি চলছে। হেবিয়াস কর্পাস আবেদনে খতিয়ে দেখা হয় যে, কাউকে আইনবহির্ভূতভাবে আটক করা হয়েছে কি না।

বাংলাদেশে সোনালি ও সুইটির সপরিবারে গ্রেফতারের ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইগ্র্যান্ট লেবার ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান সমীরুল ইসলাম। এটিকে গভীর উদ্বেগের বিষয় উল্লেখ করে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার এই সদস্য বলেন, সোনালি গর্ভবতী এবং তাদের সঙ্গে শিশুও রয়েছে। তারা সবাই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। সব ধরনের আইনি উপায়ে আমরা তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব। বিষয়টি নিয়ে এরই মধ্যে আদালতে শুনানি চলছে।

পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চের আহ্বায়ক অর্ণব পাল বলেন, এখন তারা রাষ্ট্রবিহীন মানুষে পরিণত হয়েছেন। আমাদের মতে, আইনি লড়াইয়ের চেয়ে নেপথ্যের সংলাপই বেশি কার্যকর। দুই দেশের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে তাদের দ্রুত ফেরানোর দিকে জোর দেওয়া উচিত।

এর আগে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশসহ ভারতের আরও অঙ্গরাজ্য থেকে কথিত 'অবৈধ বাংলাদেশি' আটক অভিযান চালাচ্ছে ভারতীয় পুলিশ। এতে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের অভিযোগে বেশ কিছু বাংলাভাষী অভিবাসী শ্রমিককে আটক করা হয়। কিন্তু এসব আটক ব্যক্তির অনেকের পৈতৃক বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বলে দাবি করেছে ভুক্তভোগীদের পরিবার।

অনুপ্রবেশের অভিযোগে এর আগে মুম্বাই ও রাজস্থান থেকে আটক করে ৯ জনকে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের ফেরত নেয়।

/এসকে/
বিষয়:
ভারতবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
ব্রিটেনের অ্যাস্টন ভিলায় প্রশিক্ষণের সুযোগ পেলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফুটবলার
যুক্তরাষ্ট্রে পর্যটকবাহী বাস উল্টে নিহত ৫
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
সর্বশেষ খবর
বাহরাইনে বাংলাদেশের প্রস্তুতি কেমন হলো?
বাহরাইনে বাংলাদেশের প্রস্তুতি কেমন হলো?
কোনও কেন্দ্রে অনিয়ম হলে পুরো আসনের ভোট বাতিল করা হবে: সিইসি
কোনও কেন্দ্রে অনিয়ম হলে পুরো আসনের ভোট বাতিল করা হবে: সিইসি
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, মেলেনি আঘাতের চিহ্ন
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, মেলেনি আঘাতের চিহ্ন
সর্বাধিক পঠিত
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
নতুন অধ্যায়ের ঘোষণা দিলেন শাকিব খান
নতুন অধ্যায়ের ঘোষণা দিলেন শাকিব খান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media