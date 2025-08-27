X
বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫
১২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ট্রাম্পের প্রস্তাবিত চীন-রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ উদ্যোগে আপত্তি বেইজিংয়ের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৬আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৬
শি জিনপিং, ভ্লাদিমির পুতিন ও ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: নিক্কেই এশিয়া

পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের জন্য রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র-চীন ত্রিপাক্ষিক আলোচনা হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে ওয়াশিংটন-মস্কোর সঙ্গে বেইজিংয়ের অন্তর্ভুক্তিকে অযৌক্তিক এবং অবাস্তব বলে সমালোচনা করেছে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সোমবার (২৫ আগস্ট) দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ংয়ের সঙ্গে বৈঠকের আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে আমরা যেটা করার চেষ্টা করছি, সেটি হলো পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আরও বলেন, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ বড় একটি লক্ষ্য। রাশিয়া এতে আগ্রহ দেখিয়েছে এবং আমি মনে করি চীনও এতে রাজি হবে। আমরা পারমাণবিক অস্ত্রের আরও বিস্তার ঘটতে দিতে পারি না। আমাদের তা থামাতে হবে। এ শক্তি অত্যন্ত বিপজ্জনক।

তার ওই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বুধবার চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গু জিয়াকুন বলেন, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক সক্ষমতা মোটেই সমপর্যায়ের নয়। দুই দেশের কৌশলগত নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও পারমাণবিক নীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তিনি আরও বলেন, পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে আমরা নো-ফার্স্ট-ইউজ-পলিসি (প্রথমে পারমাণবিক হামলা না করা) অনুসরণ করি এবং আমাদের পারমাণবিক কৌশল কেবল আত্মরক্ষামূলক। তাই বেইজিং কোনও দেশের সঙ্গে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় জড়াবে না। তাই, সর্বোচ্চ সংখ্যক পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশগুলোকেই নিরস্ত্রীকরণে বিশেষ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

অস্ত্র গবেষণা সংস্থা ফেডারেশন অব আমেরিকান সায়েন্টিস্টের এক গবেষণায় জানা গেছে, রাশিয়ার মোতায়েনকৃত ও মজুদ পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা প্রায় চার হাজার ৩০০, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা প্রায় তিন হাজার ৭০০। বিশ্বের পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারের প্রায় ৮৭ শতাংশ এই দুই শক্তির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

অন্যদিকে, চীনের কাছে প্রায় ৬০০ পারমাণবিক ওয়ারহেড রয়েছে, যা তাকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম পারমাণবিক শক্তি বানিয়েছে। তালিকায় এরপর অবস্থান ২৯০টি অস্ত্র নিয়ে ফ্রান্স এবং ২২৫টি নিয়ে ব্রিটেনের।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আলাস্কা বৈঠকের একদিন আগে ওয়াশিংটন-মস্কো নতুন পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তির প্রস্তাব দেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্রের ঝুঁকি কমাতে ইতোমধ্যে সম্পাদিত পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তিগুলোর মেয়াদ যখন শেষের দিকে এসে পড়ছে, তখন পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার আধুনিকায়নের দিকে ঝুঁকছে তিন বৈশ্বিক পরাশক্তি চীন,রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র।

যেমন, পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সম্পাদিত নিউ স্ট্র্যাটেজিক আর্মস রিডাকশন ট্রিটির (নিউ স্টার্ট) মেয়াদ শেষ হবে ২০২৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। এটি যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার কৌশলগত পারমাণবিক ওয়ারহেড ও ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের ওপর সীমা আরোপ করে।

স্নায়ুযুদ্ধকালীন ওয়াশিংটন ও তৎকালীন সোভিয়েত শাসকদের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যেমন ১৯৭২ সালের অ্যান্টি ব্যালিস্টিক মিসাইল ট্রিটি (এবিএম) এবং ১৯৮৭ সালের ইন্টারমিডিয়েট-রেঞ্জ নিউক্লিয়ার ফোর্সেস ট্রিটি (আইএনএফ)। এসব চুক্তি নস্যাৎ হওয়ার জন্য মস্কোকে বরাবর দায়ী করে এসেছে ওয়াশিংটন। এসব অভিযোগ মস্কো অস্বীকার করলেও, যুক্তরাষ্ট্র একতরফাভাবে ২০০২ সালে এবিএম এবং ২০১৯ সালে আইএনএফ থেকে সরে আসে।

রাশিয়া সতর্ক করে বলেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক পরীক্ষা শুরু করলে তারাও বসে থাকবে না।

ওয়াশিংটন দীর্ঘদিন ধরে বেইজিংকে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আলোচনায় যুক্ত করতে চাইলেও তারা এতে রাজি হয়নি। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার বার্ষিক মূল্যায়ন বলছে, চীন তার পারমাণবিক নীতি আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

/এসকে/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্ররাশিয়াচীনভ্লাদিমির পুতিনডোনাল্ড ট্রাম্পভলোদিমির জেলেনস্কিবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
দক্ষিণ কোরিয়ায় স্কুলে ফোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা
৫০ শতাংশ মার্কিন শুল্কের জবাবে মোদির স্বনির্ভরতার আহ্বান
বাংলাদেশিদেরও ভারতে থাকার অধিকার আছে বলে বিপাকে সৈয়দা হামিদ
সর্বশেষ খবর
ওমরাহ যাত্রী ও শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা দিচ্ছে নভোএয়ার
ওমরাহ যাত্রী ও শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা দিচ্ছে নভোএয়ার
তিন বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার ফিফার নিষেধাজ্ঞার মুখে ভারত!
তিন বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার ফিফার নিষেধাজ্ঞার মুখে ভারত!
এবার ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, সতর্ক অবস্থানে পুলিশ
এবার ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, সতর্ক অবস্থানে পুলিশ
যুবদল নেতার কানের পর্দা ফাটানোর ঘটনায় অভিযুক্ত এসআই প্রত্যাহার
যুবদল নেতার কানের পর্দা ফাটানোর ঘটনায় অভিযুক্ত এসআই প্রত্যাহার
সর্বাধিক পঠিত
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
ফজলুর রহমানের পাশে ওয়ার্কার্স পার্টি
ফজলুর রহমানের পাশে ওয়ার্কার্স পার্টি
বাংলাদেশ ব্যাংকের রেকর্ড মুনাফা
বাংলাদেশ ব্যাংকের রেকর্ড মুনাফা
যে রেলপথে ট্রেন চলে বাইসাইকেলের গতিতে
কুড়িগ্রাম-চিলমারী রেলপথযে রেলপথে ট্রেন চলে বাইসাইকেলের গতিতে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media