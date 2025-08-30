X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
জার্মানিতে ৩০ লাখের বেশি মানুষ বেকার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
৩০ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫৬আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫৬
জার্মানির রাস্তায় কয়েকজন নির্মান শ্রমিক। ফাইল ছবি: রয়টার্স

জার্মানিতে বেকারের সংখ্যা গত এক দশকে প্রথম ৩০ লাখ ছাড়িয়েছে। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) দেশটির শ্রম দফতর থেকে প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য জানা যায়। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

আগস্টের শেষ নাগাদ সমন্বয়হীন হিসাবে বেকারের সংখ্যা আগের মাসের চেয়ে ৪৬ হাজার বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩০ লাখ ২০ হাজার।

পরিসংখ্যানে আরও দেখা যায়, আগস্টে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে ২ দশমিক ১ শতাংশে পৌঁছায়, যা জুলাইয়ে ছিল ১ দশমিক ৮ শতাংশ।

দীর্ঘদিন ধরেই অর্থনৈতিক মন্দাদশায় ভুগছে জার্মানি। এরমধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতির কারণে দেশটি তিন বছর ধরে প্রবৃদ্ধিহীন অবস্থায় থাকতে পারে। শ্রম দফতরের প্রধান আন্দ্রেয়া নাহলেস বলেন, সাম্প্রতিক কয়েক বছরের মন্দার ছাপ এখনও শ্রমবাজারে রয়ে গেছে।

অবশ্য, সমন্বিত হিসাবে বেকারত্বের হার অপরিবর্তিত থেকে ৬ দশমিক ৩ শতাংশে রয়েছে। তবে চাকরির চাহিদা কমছে। আগস্টে শূন্যপদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৩১ হাজারে, যা গত বছরের তুলনায় ৬৮ হাজার কম।

জার্মান শ্রমমন্ত্রী বেরবেল বাস বলেন,  ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার প্রভাবে আমাদের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে রয়েছে। তিনি জানান, পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার ৫৮৫ বিলিয়ন ডলারের অবকাঠামো তহবিলসহ বড় বিনিয়োগ পরিকল্পনা নিয়েছে এবং আর্থিক নীতির নিয়ম শিথিল করেছে।

চ্যান্সেলর ফ্রেডরিখ মার্জ বলেন, বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি মোটেও অপ্রত্যাশিত ছিল না। তবে এই সংখ্যা প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের জন্য সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করছে।

তবে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো বলছে, সরকার ঘোষিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা কার্যকর হতে সময় লাগবে। এছাড়া, ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত সমস্যা মোকাবেলায় আরও পদক্ষেপ দরকার।

/এসকে/
বিষয়:
জার্মানিবিশ্ব সংবাদ
