লস অ্যাঞ্জেলেসে ট্রাম্পের ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন অবৈধ: আদালত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৪০আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৪০
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফাইল ছবি: রয়টার্স

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের লস অ্যাঞ্জেলেসে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন অবৈধ ছিল বলে রায় দিয়েছে দেশটির এক আদালত। এই রায় এমন সময় এলো, যখন দেশটিতে অবৈধ অভিবাসন ও ফৌজদারি অপরাধ কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন শহরে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করায় সব ছক কষে ফেলেছেন ট্রাম্প। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার বিচারক চার্লস ব্রেয়ার মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ওই রায়ে বলেন, ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করে পোসসে কমিট্যাটাস অ্যাক্ট ভঙ্গ করেছে প্রশাসন। ওই আইনটি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে সামরিক শক্তি প্রয়োগে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার সীমা নির্দেশ করে।

এছাড়া, ন্যাশনাল গার্ড সদস্যদের গ্রেফতার, তল্লাশি, জব্দ, নিরাপত্তা টহল, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ, প্রমাণ সংগ্রহ, জিজ্ঞাসাবাদ বা তথ্যদাতা হিসেবে কাজ করার মতো কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন ব্রেয়ার।

হোয়াইট হাউজ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিচারবিভাগের তরফ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

অবশ্য রায়ের কার্যকারিতা ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থগিত রেখেছেন বিচারক ব্রেয়ার। বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন, রায়ের বিরুদ্ধে ট্রাম্প আপিল করবেন।

চলতি বছর ক্ষমতায় আসার পরই কঠোর অভিবাসন নীতি প্রয়োগ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এর প্রতিক্রিয়ায় লস অ্যাঞ্জেলেসে শুরু হয় ব্যাপক বিক্ষোভ। আন্দোলনে দমে না গিয়ে উলটো ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করে বসেন ট্রাম্প।

ক্যাপিটল হিলের সামনে ন্যাশনাল গার্ডের কয়েকজন সদস্য। ফাইল ছবি: রয়টার্স

ওই পদক্ষেপের পর পোসসে কোমিট্যাটাস অ্যাক্ট লঙ্ঘনের অভিযোগে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করেন লস অ্যাঞ্জেলেসের গভর্নর গ্যাভিন নিউসোম।

এছাড়া, ফৌজদারি অপরাধ দমন ও গৃহহীনদের সড়ক থেকে উচ্ছেদের জন্য ইতোমধ্যে রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাশনাল গার্ডের কয়েকশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। শিকাগোতেও চলতি সপ্তাহে একই পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রেখেছেন তিনি।

উল্লেখ্য, ন্যাশনাল গার্ড হচ্ছে রাজধানীসহ প্রতি অঙ্গরাজ্যের একটি বিশেষায়িত বাহিনী, যারা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নির্বাহী প্রধানের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। কেবল ডিসির বাহিনীর ওপর প্রেসিডেন্টের সরাসরি কর্তৃত্ব রয়েছে। সাধারণত, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অঙ্গরাজ্যের বাইরে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের তেমন নজির নেই।

ব্রেয়ারের ওই রায় শুধু ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রযোজ্য হলেও ট্রাম্পের নীতিমালা বাস্তবায়নে ন্যাশনাল গার্ড ব্যবহারের পরিকল্পনায় আইনি বাধা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রায়ে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাম্প্রতিক নির্বাহী আদেশ এবং বিবৃতির কারণে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে যে, তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার অন্যান্য স্থানে ন্যাশনাল গার্ডকে আইন ভঙ্গের নির্দেশ দিতে পারেন।

ট্রাম্প এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের যৌথ উদ্যোগে প্রেসিডেন্টকে প্রধান করে একটি জাতীয় পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার ঝুঁকি তৈরি দেখা দিয়েছেও বলে সতর্ক করেন তিনি।

/এসকে/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রডিসিডোনাল্ড ট্রাম্পওয়াশিংটনঅভিবাসনঅপরাধবিশ্ব সংবাদ
