X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রুশ জ্বালানি ক্রয়ে ভারতের জন্য বিশেষ মূল্যছাড়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১৫আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১৫
ভ্লাদিমির পুতিন ও নরেন্দ্র মোদি (ফাইল ছবি)।

ভারতের জন্য জ্বালানি তেল ক্রয়ে বিশেষ ছাড় প্রস্তাব দিয়েছে রাশিয়া। এই প্রস্তাব অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ ও অক্টোবরে ব্যারেলপ্রতি তিন থেকে চার ডলার কমে রুশ উরালস গ্রেড তেল (জ্বালানির বিশেষ মিশ্রণ) কিনতে পারবে নয়াদিল্লি। ফলে, রুশ জ্বালানি ক্রয় নিয়ে দিল্লি-ওয়াশিংটন সম্পর্কে নতুন মোড় নিতে পারে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গের বরাতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ খবর জানিয়েছে।

আগস্টের শুরুর দিকে মার্কিন চাপের কারণে রুশ জ্বালানি ক্রয়ে সাময়িক বিরতি দিলেও ভারতীয় রিফাইনারিগুলো আমদানি অব্যাহত রেখেছে। গত সপ্তাহে রাশিয়ার উরালস ক্রুড তেল প্রতি ব্যারেলে আড়াই ডলার ছাড় প্রস্তাব করা হয়, যা জুলাইয়ে ছিল এক ডলার।

অন্যদিকে, মার্কিন ক্রুড তেলের দাম রিফাইনারিদের কাছে প্রায় তিন ডলার বেশি দামে বিক্রি হয়েছে।

রাশিয়ার তেল কিনে পরোক্ষভাবে ইউক্রেন যুদ্ধে অর্থায়নের অভিযোগে ভারতীয় পণ্যের ওপর ব্যাপক শুল্ক আরোপ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পূর্বে আরোপিত অন্য শুল্কের সঙ্গে গত সপ্তাহে যখন এটি জারি হয়, ভারতের ওপর মার্কিন শুল্ক ৫০ শতাংশে পৌঁছায়। অবশ্য, এরপরও রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করার কোনও পদক্ষেপ নেয়নি দিল্লি। বরং ওয়াশিংটনের আগ্রাসী মনোভাবের কারণে দিল্লির সঙ্গে মস্কো এবং বেইজিংয়ের আঁতাত আরও গাঢ় হচ্ছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে উঠে আসে।

সম্প্রতি চীনে আয়োজিত সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (সাংহাই কো-অপারেশন অরগানাইজেশন বা এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, দিল্লি-মস্কোর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া, তিনি চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পারস্পরিক অংশীদার হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এদিকে, ভারতের তীব্র সমালোচনা করে হোয়াইট হাউজের উপদেষ্টা পিটার নাভারো বলেছিলেন, ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরুর আগে রাশিয়া থেকে ভারতের তেল ক্রয়ের পরিমাণ বর্তমানের চেয়ে কম ছিল। আর এখন, রুশ পরিশোধকরা ছাড় দেয়, ভারত তা পরিশোধন করে এবং তারপর ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়ার কাছে বেশি দামে বিক্রি করে। এভাবে রুশ যুদ্ধে রসদ জোগাচ্ছে ভারত।

জবাবে ভারত জানিয়েছে, রুশ তেল কেনার ক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। এমনকি, যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকেও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি।

/এসকে/
বিষয়:
ভারতযুক্তরাষ্ট্ররাশিয়াচীননরেন্দ্র মোদিভ্লাদিমির পুতিনইউক্রেনডোনাল্ড ট্রাম্পশি জিনপিংরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
লস অ্যাঞ্জেলেসে ট্রাম্পের ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন অবৈধ: আদালত
আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ছাড়ালো ১৪০০
বেইজিং রেলস্টেশনে দেখা গেছে কিমের ট্রেন
সর্বশেষ খবর
মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিংয়ে ধাক্কা, যুবকের মৃত্যু
মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিংয়ে ধাক্কা, যুবকের মৃত্যু
সাবিনা ইয়াসমীনের জন্মদিনে...
সাবিনা ইয়াসমীনের জন্মদিনে...
ডাচদের বিপক্ষে শেষ ম্যাচ, বেঞ্চের শক্তি পরীক্ষা করতে পারে বাংলাদেশ
ডাচদের বিপক্ষে শেষ ম্যাচ, বেঞ্চের শক্তি পরীক্ষা করতে পারে বাংলাদেশ
লতিফ সিদ্দিকীসহ ৭ জনের জামিন আবেদন, শুনানি দুপুরে
লতিফ সিদ্দিকীসহ ৭ জনের জামিন আবেদন, শুনানি দুপুরে
সর্বাধিক পঠিত
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media