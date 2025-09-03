X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন

রক্তিম দাশ, কলকাতা
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:০৭আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:১১
ভারতীয় পার্লামেন্টের সামনে দেশটির জাতীয় পতাকা। প্রতীকী ছবি: রয়টার্স

ভারতে আশ্রয়প্রার্থী বিদেশিদের জন্য বিধিনিষেধে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত নতুন প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে নথিপত্র ছাড়া ভারতে প্রবেশকারী ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বিদেশি হিসেবে গণ্য হবেন না।

ওই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, অভিবাসন ও বিদেশি (অব্যাহতি) আইন, ২০২৫ অনুযায়ী, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়া ব্যক্তিরা যদি হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের হন এবং ধর্মীয় কারণে নিপীড়নের শিকার হয়ে দেশত্যাগ করেন, সেক্ষেত্রে তাদের বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা না থাকলেও তাদের বিদেশি হিসেবে গণ্য করা হবে না। অবশ্য কেবল ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে ভারতীয় সীমানায় প্রবেশকারীদের জন্য এই আইন প্রযোজ্য হবে।

মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের স্ক্রিনশট।

প্রজ্ঞাপনের স্ক্রিনশট।

এছাড়া, ওই প্রজ্ঞাপনে আরও জানানো হয়, তিব্বতের শরণার্থীদের জন্য বিশেষ অনুমতি প্রদান করা হবে। নেপাল ও ভুটানের নাগরিকরা পাসপোর্ট ছাড়াই শর্তসাপেক্ষে যাওয়া আসা করতে পারবেন বলেও আদেশে উল্লেখ করা হয়।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিদেশি সেনা ও কূটনীতিকদের বহুপাক্ষিক মহড়া, মানবিক সহায়তা ও সরকারি চুক্তির ক্ষেত্রে ভিসা ছাড়ের সুবিধা রাখা হবে।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন সিদ্ধান্তের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, দিল্লি, গুজরাট ও রাজস্থানে। সেখানে থাকা কয়েক লাখ বৈধ অনুমোদনহীন বিদেশি এখন বৈধভাবে ভারতে থাকার সুযোগ পাবেন।

ভারতের ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি একে সরকারের মানবিক ও ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে প্রচার করছে। তবে বিরোধীদের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন কার্যকর আড়াল করতে এটি সরকারের নতুন কৌশল।

/এসকে/
বিষয়:
ভারতআফগানিস্তানপাকিস্তানবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
রুশ জ্বালানি ক্রয়ে ভারতের জন্য বিশেষ মূল্যছাড়
লস অ্যাঞ্জেলেসে ট্রাম্পের ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন অবৈধ: আদালত
আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ছাড়ালো ১৪০০
সর্বশেষ খবর
আগস্টে সড়ক, রেল ও নৌ-পথ দুর্ঘটনায় ৫৬৩ জনের মৃত্যু
যাত্রী কল্যাণ সমিতির প্রতিবেদনআগস্টে সড়ক, রেল ও নৌ-পথ দুর্ঘটনায় ৫৬৩ জনের মৃত্যু
সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষায় বৈশ্বিক অংশীদারত্বের আহ্বান পরিবেশ উপদেষ্টার
সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষায় বৈশ্বিক অংশীদারত্বের আহ্বান পরিবেশ উপদেষ্টার
ফ্লাইট বিপর্যয়, বিমানবন্দরে আটকা জামালরা 
ফ্লাইট বিপর্যয়, বিমানবন্দরে আটকা জামালরা 
অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে ডাকসুতে বিজয়ী হবে ছাত্রদল: রিজভী
অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে ডাকসুতে বিজয়ী হবে ছাত্রদল: রিজভী
সর্বাধিক পঠিত
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media