বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
ব্রিটেনে অপ্রাপ্তবয়স্ক যুগলের বিয়ে, অভিযুক্ত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যক্তি

মুন‌জের আহমদ চৌধুরী,লন্ডন
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:১৬আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৩৯
বিগ বেনের পটভূমিতে ব্রিটিশ পতাকা (প্রতীকী ছবি)।

ব্রিটেনে অপ্রাপ্তবয়স্ক এক যুগলের বিয়ে পড়ানোর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন স্থানীয় এক ধর্মগুরু। আশরাফ ওসমানী নামের ৫২ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি একজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক।

পুলিশের নথিতে জানা যায়, ২০২৩ সালের নভেম্বরে নর্থহ্যাম্পটনের মসজিদে ধর্মীয় বিধি অনুসারে একটি বিয়ে পড়ান বিশিষ্ট ইমাম ওসমানী। তবে বিবাহ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত কিশোর-কিশোরীর বয়স ছিল ১৬ বছর। ব্রিটিশ বিধি অনুযায়ী ওই যুগলের বয়স বিয়ের অনুপযোগী হওয়ায় ওসমানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়।

বর্তমানে যুক্তরাজ্যের আইনে কোনও যুগলের সম্মতি থাকলেও, ১৮ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ।

ওসমানীর বিরুদ্ধে 'অ্যান্টি-সোশ্যাল বিহেভিয়ার, ক্রাইম অ্যান্ড পুলিশিং অ্যাক্টের' ১২১নং ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এটি 'ম্যারেজ অ্যান্ড সিভিল পার্টনারশিপ (মিনিমাম এজ) অ্যাক্ট ২০২২' দ্বারা সংশোধিত হয়েছে।

অ্যাবিংটন অ্যাভিনিউর বাসিন্দা ওসমানীকে ১১ সেপ্টেম্বর নর্থহ্যাম্পটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজির হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:
যুক্তরাজ্যবিশ্ব সংবাদ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media