ভারতের ১৫তম উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণাণ

রক্তিম দাশ, কলকাতা
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৫আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৫
মোদির সঙ্গে রাধাকৃষ্ণাণ (ফাইল ছবি)।

ভারতের ১৫তম উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স সমর্থিত (এনডিএ) প্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণাণ। তার প্রতিপক্ষ ইন্ডিয়া ব্লকের বি সুদর্শন রেড্ডির ৩০০ ভোটের বিপরীতে ৪৫২ ভোট পেয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলে। রাজ্যসভা এবং লোকসভার সকল সদস্য ইলেক্টোরাল কলেজে ছিলেন। ইলেক্টোরাল কলেজের সংখ্যা ছিল ৭৮১।

কংগ্রেস জানিয়েছে, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মোট ৩১৫ জন বিরোধীদলীয় আইনপ্রণেতা ভোট দিতে উপস্থিত ছিলেন।

রাধাকৃষ্ণাণের জন্ম ১৯৫৭ সালে ২০ অক্টোবর তামিলনাড়ুর তিরুপ্পুরে। কলেজজীবনে তিনি টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। ব্যবসায় প্রশাসনের ছাত্র রাধাকৃষ্ণাণ তামিলনাড়ুর থোথুকুড়ির ভিও চিদাম্বরম কলেজ থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী রাধাকৃষ্ণাণ ১৯৯৮ সালে লোকসভার সদস্য হন।

/এসকে/
বিষয়:
ভারতবিশ্ব সংবাদ
