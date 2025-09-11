ইয়েমেনে ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৩৫

ইয়েমেনে ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ৩৫ জন নিহত এবং ১৩১ জন আহত হয়েছেন। দেশটির রাজধানী সানা এবং উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ আল জওফে বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ওই হামলা চালানো হয়। হুথি নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর দাবি, তারা কেবল সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। তাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল সামরিক শিবির, হুথিদের সামরিক 'প্রোপাগান্ডা' বিভাগ এবং একটি জ্বালানি মজুত কেন্দ্র।
তবে এই বক্তব্য খারিজ করে দিয়ে হুথির সামরিক শাখার মুখপাত্র জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে তারা হামলা চালিয়েছে।
হতাহতের সংখ্যা উল্লেখ না করে তিনি আরও বলেন, দুটি সংবাদপত্রের কার্যালয় ইসরায়েলি হামলার শিকার হয়েছে। ওই হামলায় ভবনে থাকা সাংবাদিক এবং নিকটবর্তী পথচারীরা নিহত বা আহত হয়েছেন।
গাজা যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠী। দুপক্ষের মধ্যে চলা পাল্টাপাল্টি হামলার সর্বশেষ ঘটনা ছিল এটি। ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি প্রকাশ হিসেবে তারা লোহিত সাগরে ইসরায়েল সংশ্লিষ্ট যে কোনও জাহাজেই হামলা চালাচ্ছে। এছাড়া তারা ইসরায়েলের দিকেও একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে, অবশ্য সেগুলোর বেশিরভাগই প্রতিহত করা হয়েছে। হুথিদের হামলার প্রতিক্রিয়ায় ইয়েমেনের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ হোদেইদা বন্দরে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।
গতকালের হামলার বিষয়ে সানার এক বাসিন্দা বলেছেন, দুটো পাহাড়ের মাঝে থাকা এক গোপন আস্তানা হামলার শিকার হয়েছে। ওই আস্তানা হুথিদের কমান্ড ও কন্ট্রোল সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এছাড়া, হুথি নিয়ন্ত্রিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়েও ইসরায়েলি হামলার তথ্য জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।
এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত হামলায় অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
এর আগে ৩০ আগস্ট সানায় পরিচালিত ইসরায়েলি হামলায় হুথি নিয়ন্ত্রিত ইয়েমেন সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং একাধিক মন্ত্রী নিহত হন। সেটি ছিল কোনও শীর্ষ কর্মকর্তাকে লক্ষ্য করে প্রথম কোনও ইসরায়েলি হামলা।