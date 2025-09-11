X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইয়েমেনে ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৩৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৮আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৮
হামলার পর ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখা যায়। ছবি: রয়টার্স

ইয়েমেনে ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ৩৫ জন নিহত এবং ১৩১ জন আহত হয়েছেন। দেশটির রাজধানী সানা এবং উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ আল জওফে বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ওই হামলা চালানো হয়। হুথি নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর দাবি, তারা কেবল সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। তাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল সামরিক শিবির, হুথিদের সামরিক 'প্রোপাগান্ডা' বিভাগ এবং একটি জ্বালানি মজুত কেন্দ্র। 
তবে এই বক্তব্য খারিজ করে দিয়ে হুথির সামরিক শাখার মুখপাত্র জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে তারা হামলা চালিয়েছে।

হতাহতের সংখ্যা উল্লেখ না করে তিনি আরও বলেন, দুটি সংবাদপত্রের কার্যালয় ইসরায়েলি হামলার শিকার হয়েছে। ওই হামলায় ভবনে থাকা সাংবাদিক এবং নিকটবর্তী পথচারীরা নিহত বা আহত হয়েছেন।

গাজা যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠী। দুপক্ষের মধ্যে চলা পাল্টাপাল্টি হামলার সর্বশেষ ঘটনা ছিল এটি। ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি প্রকাশ হিসেবে তারা লোহিত সাগরে ইসরায়েল সংশ্লিষ্ট যে কোনও জাহাজেই হামলা চালাচ্ছে। এছাড়া তারা ইসরায়েলের দিকেও একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে, অবশ্য সেগুলোর বেশিরভাগই প্রতিহত করা হয়েছে। হুথিদের হামলার প্রতিক্রিয়ায় ইয়েমেনের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ হোদেইদা বন্দরে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।

গতকালের হামলার বিষয়ে সানার এক বাসিন্দা বলেছেন, দুটো পাহাড়ের মাঝে থাকা এক গোপন আস্তানা হামলার শিকার হয়েছে। ওই আস্তানা হুথিদের কমান্ড ও কন্ট্রোল সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এছাড়া, হুথি নিয়ন্ত্রিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়েও ইসরায়েলি হামলার তথ্য জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত হামলায় অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এর আগে ৩০ আগস্ট সানায় পরিচালিত ইসরায়েলি হামলায় হুথি নিয়ন্ত্রিত ইয়েমেন সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং একাধিক মন্ত্রী নিহত হন। সেটি ছিল কোনও শীর্ষ কর্মকর্তাকে লক্ষ্য করে প্রথম কোনও ইসরায়েলি হামলা।

/এসকে/
বিষয়:
ইসরায়েলইয়েমেনহুথিবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
বালিতে এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যায় ১৪ জনের মৃত্যু
নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান ইস্যুতে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বৈঠকে সেনাবাহিনী
ফ্রান্সে ব্যাপক সরকারবিরোধী বিক্ষোভের মধ্যেই দায়িত্ব নিলেন নতুন প্রধানমন্ত্রী
সর্বশেষ খবর
বিমান বাহিনীর বিশেষ ফ্লাইটে ঢাকায় জামাল ভূঁইয়ারা
বিমান বাহিনীর বিশেষ ফ্লাইটে ঢাকায় জামাল ভূঁইয়ারা
সরকার যাওয়ার আগে বেশিরভাগ সংস্কার করে যাবে: প্রেস সচিব
সরকার যাওয়ার আগে বেশিরভাগ সংস্কার করে যাবে: প্রেস সচিব
কুড়িলে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
কুড়িলে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
বিশেষ সাংবিধানিক আদেশের মাধ্যমে জুলাই সনদ চায় জামায়াত
বিশেষ সাংবিধানিক আদেশের মাধ্যমে জুলাই সনদ চায় জামায়াত
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
যে কারণে ‘সোনালি ব্যাগ’ তৈরির গবেষণা প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত
যে কারণে ‘সোনালি ব্যাগ’ তৈরির গবেষণা প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত
এনসিপি থেকে সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তার পদত্যাগ
এনসিপি থেকে সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তার পদত্যাগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media